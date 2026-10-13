Zakaj ljudje ne želijo več imeti otrok

Ko se 37-letna Susannah McIntyre s svojimi tremi majhnimi sinovi sprehaja skozi domačo vas v Cambridgeshiru, imajo mimoidoči vedno kakšno pripombo, pravi. V kavarnah si vidno oddahnejo, ko odidejo. Ko je odraščala, se ji je že družina s petimi otroki zdela velika. A v lokalni osnovni šoli imata po tri otroke le še dve drugi družini. Zdaj pravi, da se počuti kot »izjema«, na katero drugi gledajo zviška in z nezaupanjem, saj »starševstvo dojemajo kot sebično izbiro življenjskega sloga, namenjeno zgolj lastnemu zadovoljstvu«. Rodnost po vsem svetu upada. V Evropi postajajo družine z enim otrokom nekaj običajnega, saj ima polovica družin z vzdrževanimi otroki samo enega. V Združenem kraljestvu je ta delež 45 odstotkov, le 14 odstotkov družin pa ima tri otroke ali več. Ta trend se pojavlja ...