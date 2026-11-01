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    Svet

    Zakaj Nemci ne »častijo rund«, ali je prav, da vsak plača svojo pijačo?

    V deželi piva je plačevanje rund prej izjema kot pravilo, kar razkriva tudi poseben odnos do prijateljstva.
    Vsaka oseba natakarju pove, kaj je jedla in plača natančno ta znesek. FOTO: Peter Nicholls/Reuters
    Galerija
    Vsaka oseba natakarju pove, kaj je jedla in plača natančno ta znesek. FOTO: Peter Nicholls/Reuters
    N. K.
    1. 11. 2026 | 20:24
    2:41
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    Kdo bo plačal naslednjo rundo? V Sloveniji je to pogosto del prijateljskega druženja, v Nemčiji pa lahko takšna gesta povzroči več zadrege kot navdušenja poroča BBC.

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    Po pivomaniji zdaj še džinomanija

    Predstavljajte si prizor: potujete po Nemčiji in greste na večerjo z novo skupino lokalnih prijateljev. Vsi so pojedli, popili kozarec ali dva in se skupaj dodobra nasmejali. Potem prispe račun.

    Fraze »razdelimo si račun« pri njih ne poznajo. Namesto vsaka oseba natakarju pove, kaj je jedla in plača natančno ta znesek. 

    Plačevanje za celo družbo ni samoumevna gesta

    Nemčija je država, kjer cenijo natančnost, tudi med prijatelji na večernem druženju. 

    Obiskovalcem, ki so vajeni, da si račun razdelijo na enake dele ali pa se izmenjujejo pri plačevanju pijače za družbo, se lahko takšno natančno obračunavanje vsakega naročila zdi nenavadno formalno. 

    Ker vsak poravna svoj račun in se s tem izognejo občutku dolžnosti ali neenakosti, ščitijo svoja prijateljstva. FOTO: Fariha Farooqui/Reuters
    Ker vsak poravna svoj račun in se s tem izognejo občutku dolžnosti ali neenakosti, ščitijo svoja prijateljstva. FOTO: Fariha Farooqui/Reuters

    To neizgovorjeno pravilo velja celo v najbolj sproščenih okoliščinah. V brezskrbnem Berlinu se poleti mladi pogosto odrečejo pohajkovanju po barih in se raje zberejo pred trgovinami, ki so odprte še dolgo v noč. 

    Dr. Harald Pitters, avstrijski raziskovalec trendov, pravi, da ta odziv izhaja iz občutka po pravičnosti in želje po nadzoru nad situacijo. Opaža tudi, da lahko negotovost pri plačevanju rund povzroča nelagodje.

    Nemci torej na svoj način ohranjajo prijateljske odnose.

    Obstajajo izjeme

    V bolj tradicionalnih delih države, denimo na Bavarskem, boste najverjetneje videli prijatelje, ki si med seboj kupujejo pijačo. To še posebej velja za tradicionalne skupnostne festivale, ki med mladimi znova doživljajo razcvet.

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    Mnogo več od Oktoberfesta

    Ob določenih priložnostih, kot so karnevali, je povsem samoumevno, da se pijača naroča za celo družbo. Gre namreč za prireditve, kjer se druženje prepleta s pitjem in plesom.

    Kaj naj torej storijo obiskovalci Nemčije? Berger svetuje, naj izhajajo iz predpostavke, da bo vsak plačal zase – razen če kdo jasno pove drugače. 

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