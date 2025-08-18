Zakaj turisti zaman iščejo spominke z novim papežem Leonom XIV.

Neomejen dostop | že od 14,99€
Od belega dima nad Sikstinsko kapelo, ki je naznanil izvolitev Roberta Francisa Prevosta za naslednika sv. Petra, je ta konec tedna minilo sto dni. Američan brez pretirane naglice zarisuje smer svojega pontifikata, življenje v Rimu pa se je – skladno z italijanskim rekom Če umre papež, izberejo drugega (Se muore un papa se ne fa un altro) – hitro prilagodilo novemu poglavarju Rimskokatoliške cerkve. Z opazno izjemo stojnic in trgovin s spominki, kjer (skoraj) ni sledu o Leonu XIV.
Okolica Vatikana živi za turiste in od njih. Na ulicah v neposredni bližini najmanjše države na svetu mrgoli prodajaln, ki nagovarjajo romarje s suvenirji različne kakovosti ter estetske in uporabne vrednosti: od magnetov, rožnih vencev, podobic, razglednic, koledarjev, stekleničk z blagoslovljeno vodo, sveč, zapestnic do majic in kipcev. Prevladujejo izdelki s podobo pokojnih papežev na čelu s Frančiškom, turisti pa zaman iščejo spominke z Leonom XIV.
Razlog za njihovo odsotnost ni v pomanjkanju povpraševanja ali starih zalogah, temveč v odločitvi, ki je prišla neposredno s Svetega sedeža ...
