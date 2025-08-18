Zakaj turisti zaman iščejo spominke z novim papežem Leonom XIV.

V nadaljevanju preberite:

Od belega dima nad Sikstinsko kapelo, ki je naznanil izvolitev Roberta Francisa Prevosta za naslednika sv. ­Petra, je ta konec tedna minilo sto dni. ­Američan brez pretirane naglice zarisuje­ smer svojega pontifikata, živ­ljenje v Rimu pa se je – skladno z ­italijanskim rekom Če umre papež, izberejo drugega (Se muore un papa se ne fa un altro) – hitro prilagodilo novemu poglavarju Rimskokatoliške cerkve.­ Z opazno izjemo stojnic in trgovin s spominki, kjer (skoraj) ni sledu o ­Leonu XIV.

Okolica Vatikana živi za turiste in od njih. Na ulicah v neposredni bližini najmanjše države na svetu mrgoli prodajaln, ki nagovarjajo romarje s suvenirji različne kakovosti ter estetske in uporabne vrednosti: od magnetov, rožnih vencev, podobic, razglednic, koledarjev, stekleničk z blagoslovljeno vodo, sveč, zapestnic do majic in kipcev. Prevladujejo izdelki s podobo pokojnih papežev na čelu s Frančiškom, turisti pa zaman iščejo spominke z Leonom XIV.

Razlog za njihovo odsotnost ni v pomanjkanju povpraševanja ali starih zalogah, temveč v odločitvi, ki je prišla neposredno s Svetega sedeža ...