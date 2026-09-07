Zakaj Pekinga ne moti vzpon evropske skrajne desnice

Ko na Kitajskem omenijo ime Alice Weidel, vodje Alternative za Nemčijo (AfD), je prva stvar, ki sledi, občudovanje njenega poznavanja kitajskega jezika, nato pa radovednost o njeni spolni usmerjenosti in dvom. Je dejstvo, da je šest let živela v Šanghaju in Hongkongu ter doktorirala iz kitajskega pokojninskega sistema, vplivalo na to, da do azijske velikanke čuti neomajno naklonjenost ali – morda ravno nasprotno – izrazito averzijo? Težko je z nekaj besedami povzeti, kaj si azijska velikanka misli o evropski skrajni desnici, tako kot je težko posplošiti odnos desno usmerjenih strank v državah EU do Kitajske. Številni analitiki obtožujejo Peking, da spodbuja ali celo podpira krepitev desnih populistov v Evropi. Razlogov za to naj bi bilo več: Kitajski naj bi ustrezala nadaljnja ...