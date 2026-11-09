Zakaj se tudi bogata Irska počuti revno

Séamus McCann ima občutek, da je vselej ravnal prav. Študiral je ekonomijo in dobil službo svetovalca v velikem podjetju za finančne storitve v Dublinu. A tako kot skoraj dve tretjini mladih Ircev je tudi 24-letni McCann obtičal v svoji otroški sobi, saj si ne more privoščiti lastnega doma. Njegove pritožbe odmevajo po vsej Irski. Gospodarski položaj države je bil le redkokdaj boljši: gospodarstvo hitro raste, državna blagajna pa se polni z milijardami evrov davčnih prihodkov. Kljub temu se številni prebivalci počutijo slabše kot kdaj prej. Še večjo skrb vzbuja dejstvo, da mnogi dvomijo o trdnosti virov irskega bogastva in menijo, da država svojega nepričakovanega obilja ne izkorišča najbolje. Stanovanjska problematika še zdaleč ni edina težava. Velik del infrastrukture in javnih storitev ...