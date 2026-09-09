Zakaj so delnice Tesle zrasle? Svoj lonček je pristavila tudi Slovenija

Delnice Tesle so včeraj zrasle za skoraj štiri odstotke (na dobrih 368 dolarjev oziroma 316 evrov), potem ko je ameriška investicijska banka Goldman Sachs strankam izdala obvestilo, v katerem trdi, da bi samovozeči robotski taksi cybercab Tesli lahko zagotovil znatno stroškovno prednost na trgu avtonomnih vozil, s potencialno prednostjo od 0,05 do 0,30 dolarja (od štiri do 26 evrskih centov) na miljo (1,6 km) pri obratovalnih stroških pred konkurenti, kot je Waymo podjetja Alphabet (Google), poroča poslovni portal Investing.

Teslin cybercab je popolnoma samostojno vozilo: nima ne volana ne stopalk za plin in zavoro. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Analiza Goldman Sachsa je prišla po padcu Teslinih delnic za skoraj šest odstotkov prejšnji petek, potem ko so vlagatelji lansiranje cybercaba v Austinu v Teksasu na splošno ocenili kot nezadovoljivo, zvezni regulatorji (NHTSA) pa so hkrati sprožili varnostni pregled skoraj tisoč vozil cybercab.

Analitik omenjene investicijske banke Mark Delaney je v obvestilu strankam poudaril, da čeprav Teslin senzorski sistem, ki uporablja kamere, in nizkocenovna zasnova vozil krepita ekonomičnost njenega poslovanja z robotskimi taksiji, bo končni dejavnik vrednotenja možnost nadgrajevanja programske opreme, in ne le proizvodnja.

Sporočilo je skupaj z novico, da je Teslin vozni park avtonomnih vozil doslej prevozil že milijon milj (1,6 milijona kilometrov) brez nadzora voznika, pomagalo povrniti zaupanje vlagateljev, ki ga je prejšnji teden omajala razprodaja delnic. Goldman Sachs je pri Teslinih delnicah ohranil svojo oceno »hold« (obdrži) in ciljno ceno 360 dolarjev (310 evrov), vendar je bila pozitivna predstavitev ekonomike enote cybercaba dovolj, da je pritegnila nove kupce.

K optimističnemu razpoloženju glede Teslinih delnic je svoj lonček pristavila tudi Slovenija, ki je kot šesta članica Evropske unije doslej odobrila Teslin napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom voznika, glasovanje o odobritvi FSD pod nadzorom v celotni EU pa da je predvideno za letošnji oktober.

»FSD pod nadzorom je zdaj odobren v Sloveniji. Uvedba se bo kmalu začela,« je evropska Tesla že v ponedeljek zapisala v objavi na omrežju X. Novico, ki ima že več kot pet milijonov ogledov, je na svojem profilu poobjavil tudi izvršni direktor Tesle Elon Musk.

Tesla je ta mesec napovedala tudi razstavno turnejo cybercaba po štirih azijskih mestih, s čimer je razširila globalni profil svojega samovozečega robotskega vozila in še okrepila zaupanje vlagateljev.