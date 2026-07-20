Zakaj so Trumpove izjave največji kompliment Xi Jinpingu

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek javno obtožil Kitajsko vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2020, je Peking takšne poskuse »demonizacije« zavrnil in odločno zatrdil, da ga »vmešavanje ne zanima … česa takega ni nikdar počel«. Trumpov napad je odprl dve pomembni vprašanji: prvo, ali ima Kitajska sploh dovolj moči, da bi lahko resno vplivala na demokratične volitve kjerkoli po svetu, in drugo, ali bo takšna »zlonamerna govorica«, kot so jo označili kitajski uradniki, kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu prekrižala načrte za obisk v Združenih državah konec septembra. Kitajska Trumpove izjave razume kot notranjepolitične. Vmešavanje v volitve za velesile ni nič novega. Srečanje med predsednikoma je pomembno za obe strani. Odgovor na prvo vprašanje je razmeroma ...