Zakaj Trump skoraj verjetno ne bo prejel Nobelove nagrade za mir?

Ameriški predsednik Donald Trump, ki že več mesecev aktivno lobira za Nobelovo nagrado za mir, se ponaša s številnimi diplomatskimi pobudami, a po poročanju Reutersa danes verjetno ne bo med dobitniki. Čeprav je pravkar dosegel dogovor o premirju in izpustitvi talcev v Gazi, naj bi bilo to doseženo prepozno, da bi vplivalo na letošnji izbor.

Trump svojo zunanjo politiko drugega mandata predstavlja kot niz uspešnih posredovanj v najzahtevnejših svetovnih krizah. Trump je avgusta posredoval med Armenijo in Azerbajdžanom in dosegel skupno izjavo o mirovnih prizadevanjih, vendar brez pravno zavezujočega sporazuma. Po kratkem vojaškem spopadu med Kambodžo in Tajsko je posredoval in dosegel krhko prekinitev ognja.

Njegov načrt za premirje med Izraelom in Hamasom predstavlja prvi večji korak k ustavitvi dvoletne vojne v Gazi, v kateri je umrlo več kot 67.000 Palestincev.

Junijski dogovor o premirju pod okriljem ZDA med Ruando in Demokratično republiko Kongo ni ustavil spopadov. V primeru Indije in Pakistana je maja dosegel začasno prekinitev ognja, potem ko je grozil z ustavitvijo trgovinskih odnosov. Ponovno je odprt za pogovore s Kim Džong Unom, čeprav Pjongjang nadaljuje jedrski program.

Trump poskuša posredovati tudi v sporu med Egiptom in Etiopijo glede renesančnega jezu na Nilu, vendar je napetost še vedno visoka. V primeru Srbije in Kosova ohranja stik z voditelji obeh strani, a brez konkretnih rezultatov.

Kljub obljubam, da bo vojno končal v enem dnevu, mu do zdaj ni uspelo doseči miru v konfliktu med Rusijo in Ukrajino.

Trump svoje delovanje opisuje kot globalno prizadevanje za mir in stabilnost, a kritiki opozarjajo, da so mnogi dosežki še vedno zgolj delni ali nestabilni. Norveški Nobelov odbor pa je svojo odločitev v vsakem primeru sprejel pred njegovim zadnjim dosežkom – dogovorom o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom.

Čeprav je Trump prejel nominacije za Nobelovo nagrado za mir od držav, kot so Malta, Pakistan in Ukrajina, strokovnjaki menijo tudi, da so njegove politike, kot so umik iz mednarodnih sporazumov in podpora avtoritarnim voditeljem, v nasprotju z duhom Alfredove oporoke, ki poudarja mir, razorožitev in mednarodno sodelovanje. Nobelov odbor naj bi svojo odločitev sprejel pred njegovim zadnjim dosežkom – dogovorom o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom.

Nobelova nagrada za mir bo razglašena danes v Oslu. Med favoriti so Julija Navalna, vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ter mednarodne novinarske organizacije, kot sta Odbor za zaščito novinarjev in Novinarji brez meja, zaradi njihovega prispevka k zaščiti novinarjev v konfliktnih območjih, kot je Gaza.