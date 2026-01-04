  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    V New Yorku so včeraj potekali protesti proti vojaškemu posredovanju v Venezueli. FOTO: Afp
    Galerija
    V New Yorku so včeraj potekali protesti proti vojaškemu posredovanju v Venezueli. FOTO: Afp
    Pi. K.
    4. 1. 2026 | 08:07
    4. 1. 2026 | 08:22
    5:42
    A+A-

    Venezuela ima približno 17 odstotkov svetovnih zalog nafte, kar pomeni okoli 303 milijarde sodov, a trenutno počrpa le okoli 1,1 milijona sodov. Analitiki opozarjajo, da kljub največjim dokazanim zalogam nafte na svetu Venezuela tudi ob morebitnem vstopu ameriških energetskih velikanov v prihodnjih letih ne more pričakovati hitrega okrevanja proizvodnje.

    Razpadajoča infrastruktura, sankcije, politična nestabilnost in desetletja pomanjkanja vlaganj pomenijo, da bi morebitna obnova trajala več let in zahtevala več deset milijard dolarjev, navaja Reuters.

    Trump: »Vzeli bomo bogastvo iz tal«

    Ameriški predsednik Donald Trump je po aretaciji venezuelskega predsednika Nicolása Madura jasno povedal, da je bila nafta osrednji motiv za ameriško vojaško posredovanje. Kot poroča The New York Times, je Trump že več let odkrito govoril o tem, da bi morale ZDA prevzeti nadzor nad venezuelskimi energetskimi viri.

    »Dobili bi vso to nafto,« je Trump dejal leta 2023 na republikanski konvenciji v Severni Karolini. »Bila bi tik ob nas,« je dodal. Po zajetju Madura je Trump novinarjem dejal: »Iz zemlje bomo vzeli ogromno bogastvo,« in obljubil, da bodo ameriška podjetja izkoriščala venezuelske naftne rezerve, pri čemer naj bi denar koristil tako Venezuelcem kot ameriškim podjetjem in Združenim državam. »Povrnjeno nam bo vse, kar bomo porabili,« je dejal po navedbah The New York Timesa.

    Trump je obenem napovedal, da bodo ZDA Venezuelo »upravljale«, dokler ne bo izveden politični prehod, in zatrdil, da ameriška prisotnost tam »ne bo stala niti centa«, saj naj bi se financirala iz prihodkov od nafte.

    image_alt
    Cerar: Nafta zagotovo pomemben dejavnik, a je zadeva bolj kompleksna

    Čeprav so ZDA danes največja proizvajalka nafte na svetu, proizvajajo predvsem lahko nafto (surovo manj gosto nafto lažjo in cenejšo za proizvodnjo), medtem ko so ameriške rafinerije – zlasti v Teksasu in Louisiani – prilagojene težki, gosti nafti.

    Po razlagi urednika za ekonomijo in podatke pri Sky News Eda Conwaya bi bila prenova rafinerij izjemno draga, zato ZDA kljub lastni proizvodnji ostajajo odvisne od uvoza težke nafte. Velik del ameriške nafte se izvozi, ZDA pa vsak dan uvozijo več kot 6.000 sodov težke nafte, da lahko rafinerije delujejo optimalno.

    Venezuela je – ob Kanadi in Rusiji – ena največjih svetovnih proizvajalk težke nafte, zlasti na območju Orinoca, kjer je črpanje tehnično razmeroma preprosto, a kapitalsko zahtevno.

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Sankcije in realnost na terenu

    Trenutno velja popoln ameriški embargo na venezuelsko nafto, kar močno omejuje izvoz in tuje naložbe. Analitiki opozarjajo, da bi odprava sankcij in stabilizacija razmer bila nujna predpogoja za kakršenkoli resen zagon proizvodnje

    »Ameriška podjetja se ne bodo vrnila, dokler ne bodo prepričana, da bodo plačana in da bodo imela vsaj osnovno raven varnosti,« je za Reuters povedal Mark Christian iz svetovalnega podjetja CHRIS Well Consulting.

    Tudi po mnenju Third Bridge bi bila za obnovo potrebna vlaganja v višini več deset milijard dolarjev, preden bi Venezuela sploh lahko občutneje povečala proizvodnjo.

    image_alt
    Politolog Benigno Alarcón o tem, kaj sledi v Venezueli po prijetju Madura

    Venezuela je naftno industrijo nacionalizirala leta 1976, nato pa jo v 90. letih ponovno odprla tujim vlagateljem. Leta 2007 je takratni predsednik Hugo Chávez sprožil novo fazo nacionalizacije, v kateri so bile prizadete tudi ameriške družbe Exxon Mobil in ConocoPhillips, ki so kasneje zahtevale večmilijardna nadomestila.

    Ta zgodovina je po poročanju The New York Timesa pomemben del argumentacije Trumpove administracije, da je Venezuela ZDA »ukradla« nafto. Trump je večkrat dejal: »Vzeli so vse naše energetske pravice. In hočemo jih nazaj.«

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Chevron edini ameriški igralec

    Trenutno je Chevron edino večje ameriško energetsko podjetje, ki še deluje v Venezueli, in izvaža okoli 150.000 sodov nafte na dan v ZDA.

    Po Trumpovih izjavah o večmilijardnih naložbah je Chevron sprva poslal izjavo, v kateri je zapisal, da je »pripravljen konstruktivno sodelovati z ameriško vlado«, a je podjetje izjavo kasneje popravilo in odstranilo omembo vlade, navaja The New York Times. V končni izjavi so zapisali: »Chevron ostaja osredotočen na varnost in dobrobit svojih zaposlenih ter zaščito svojega premoženja. Poslujemo v popolni skladnosti z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi«

    image_alt
    Venezuela je napad lahko pričakovala četrt stoletja

    Tudi ConocoPhillips je potrdil, da spremlja razmere, a poudaril, da je prezgodaj govoriti o prihodnjih naložbah.

    Po oceni Eda Hirsa z univerze v Houstonu trenutni dogodki ne bodo imeli takojšnjega vpliva na cene nafte in goriv v ZDA, saj večina venezuelske nafte trenutno konča na Kitajskem in Kubi.

    Hirs opozarja tudi na zgodovino ameriških posredovanj: »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli.«

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    VenezuelanaftaZDADonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    New Delhi, Agra in Radžastan

    V deželi mogulov in maharadž

    Naključen ogled dokumentarnega filma o Radžastanu, želje po toplem vremenu in že smo sedeli na letalu za New Delhi.
    4. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo