Zakaj veliki laboratoriji za umetno inteligenco zaposlujejo filozofe

Z razvojem nove tehnologije se pojavlja veliko zapletenih vprašanj – in prav takšna imajo filozofi najraje.

Pred desetimi leti, ko je revolucija umetne inteligence šele dobivala zagon, so študentom družboslovja in humanistike govorili, da naj se, če želijo ostati zaposljivi, »naučijo programirati«. Mogoče je bil to slab nasvet. Danes so namreč prav programerji tisti, ki jih skrbi, da bo umetna inteligenca prevzela njihova delovna mesta. Morda bi se morali naučiti filozofirati. Ameriška centralna banka v New Yorku je letos objavila podatke, po katerih imajo diplomanti filozofije v ZDA več možnosti za zaposlitev kot njihovi vrstniki z diplomo iz računalništva. Leta 2024, za katero so na voljo najnovejši podatki, je bilo med diplomanti računalništva brezposelnih sedem odstotkov, med filozofi pa le 5,1 odstotka. Številne zaposlujejo prav podjetja za umetno inteligenco. Študenti dobivajo ponudbe za ...