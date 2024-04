Zakon deluje že pred uveljavitvijo

V Ukrajini zadnje dneve ni bila glavna novica dogajanje na fronti, na kateri ruske sile postopoma napredujejo in so zavzele naselje Očeretine, 25 kilometrov severozahodno od Avdijivke. Največ zanimanja so vzbudile peripetije njihovih sodržavljanov v tujini.

Tem so namreč na ukrajinskih diplomatskih predstavništvih čez noč prenehali izdajati uradne dokumente, čeprav nov, poostren zakon o mobilizaciji sploh še ni začel veljati. Ta določa, da se morajo vsi moški državljani, stari od 18 do 60 let, v dveh mesecih (ponovno) prijaviti na vojaških odsekih, brez te registracije jim ne bodo več izdajali dokumentov ne doma ne v tujini.

Poostreni zakon o mobilizaciji bo začel veljati 18. maja. Ukrep zunanjega ministrstva je ponekod povzročil zmedo. Vodstvo ministrstva bodo poklicali pred komisijo za obrambo.

Zakon, ki ga je predsednik države Volodimir Zelenski podpisal 17. aprila, bo začel veljati mesec dni po podpisu oziroma 18. maja, toda na ukrajinskem zunanjem ministrstvu so se odločili, da bodo do takrat zamrznili izdajanje potnih listov in podobnih dokumentov vsem za boj sposobnim državljanom, ki živijo v tujini. »Odrejam, da s 23. aprilom začasno ustavite zagotavljanje konzularnih uslug državljanom moškega spola, starim od 18 do 60 let,« je v pismu diplomatskim predstavništvom v tujini zapisal prvi namestnik zunanjega ministra Andrij Sibiga.

V zadnjem času je na konzulatih ogromne vrste, v katerih so stali zlasti moški, ustvarilo že pričakovanje sprejetja poostrenega zakona. Ukrep zunanjega ministrstva je ponekod povzročil pravo zmedo. Iz Varšave so včeraj poročali o protestih in uporu moških, ki jim niso hoteli izročiti naročenih dokumentov, ki so jih čakali na konzulatu. Uslužbenci so se sprva sklicevali na »tehnične težave«, a so ženskam in otrokom kljub temu izdajali uradne dokumente. Zato so se moški uprli. Ko so jih hoteli pregnati, so zablokirali okenca, da ni mogel nihče več priti do konzularnih storitev.

Z zunanjega ministrstva so sporočili, da bo ukrep veljal do 16. maja, ko bo začel veljati nov zakon o mobilizaciji. Do takrat bodo morali v tujini živeči vojaški obvezniki počakati na konzularne storitve, a da bodo njihova naročila, ki so jih oddali do 23. aprila, kljub temu izpolnili. Toda na današnjih videoposnetkih, ki so ponovno zakrožili po družbenih omrežjih, so jezni obiskovalci konzularnih predstavništev od uslužbencev še vedno zahtevali, naj jim dajo dokumente ali vrnejo denar.

Okrepili varovanje meje

Kljub protestom oblasti v Kijevu, ki nujno potrebujejo od 350.000 do pol milijona novih vojakov, ne popuščajo. »Kako je to zdaj videti: za boj sposoben človek je odšel v tujino in pokazal svoji državi, da mu je vseeno za njeno preživetje, zdaj pa pride in hoče dobiti usluge od te države. Tako to ne gre. Naša država je v vojnem stanju,« je na družbenem omrežju zapisal zunanji minister Dmitro Kuleba.

Toda med politiki niso vsi navdušeni nad temi ukrepi. Neodvisni poslanec Dmitro Razumkov, ki je nekoč vodil vladajočo stranko Sluga naroda in bil na čelu parlamenta, je izjavil, da lahko to nekatere Ukrajince »za deset let odreže od države«. »Tisti, ki mu bo zdaj uspelo, bo dobil potni list, tisti, ki mu ne bo, bo pljunil nanj in dobil potni list druge države. Vi pa boste izgubili celotno generacijo,« je Razumkov poučil poslanske kolege. Kakor kaže, njegov poziv ni naletel na gluha ušesa. Danes je članica parlamentarne komisije za obrambo Solomija Bobrovska podvomila o učinkovitosti, ustreznosti in vsebini te »polzakonite odločitve« zunanjega ministrstva.

350.000 do pol milijona novih vojakov potrebujejo ukrajinske obrambne sile.

Zato bodo vodstvo ministrstva poklicali pred komisijo, da bodo razjasnili ta »nemir, pred katerim nas niso posvarili«. Po njenih besedah glavni cilj zakonskih sprememb ni bil omejevanje konzularne dejavnosti, temveč »omogočanje, da se Ukrajinci registrirajo na vojaškem odseku, da bi lahko uporabljali skupne storitve, ki so dostopne tako doma kot v tujini«.

Danes je vrhovna rada sprejela zakon, ki je ukrajinsko obmejno službo okrepil še s 15.000 pripadniki. Tako bo v vojnem času in leto po tem meje varovalo do 75.000 ljudi. »Morda so hoteli te okrepitve zagotoviti pred poletjem, ko bi se lahko zaradi otoplitve in novega zakona o mobilizaciji povečalo število tistih, ki hočejo čez gore in Tiso zbežati iz države,« so zapisali na ukrajinskem novičarskem spletišču Strana, ki je v domovini prepovedano.