Zakon, ki bi lahko spremenil prihodnost stabilnosti vlade v ZDA

Ameriški senat je v nedeljo dosegel pomemben napredek pri obnovitvi financiranja vlade. Sprejeli so dogovor glede proračuna za leto 2026 in tako razveljavili odpuščanje nekaterih zaposlenih. Zakon še vedno izključuje subvencije za zdravstveno varstvo, za katere se borijo demokrati.

Za konec obstrukcije o predlogu predstavniškega doma kongresa za začasno podaljšanje financiranja vlade je sinoči v stočlanskem senatu glasovalo 60 senatorjev, od tega osem demokratov, kar je bilo natanko dovolj za konec obstrukcije, so poročali ameriški mediji. Celoten postopek za obnovo financiranja se bo sicer nadaljeval še vsaj nekaj dni.

Po koncu obstrukcije bodo najprej glasovali za predlog predstavniškega doma. Zatem bodo glasovali o financiranju ministrstev za kmetijstvo in veterane, gradbenih projektov vojske ter kongresa za celotno proračunsko leto, ki se je začelo 1. oktobra letos in traja do konca septembra 2026. Glasovali bodo tudi o predlogu, ki omogoča financiranje vseh drugih vladnih agencij do 30. januarja 2026, medtem ko bodo vmes nadaljevali pogajanja.

Pripravljeni so se pogajati

Manjšinska stranka je zahtevala, da vsaka zakonodaja o financiranju razširi tudi davčne olajšave, ki znižujejo premije za zdravstvene načrte v okviru zakona o dostopni zdravstveni oskrbi, ki so bili ustanovljeni pod Joejem Bidnom in potečejo konec leta. V primeru izteka študije napovedujejo 26-odstotno povprečno zvišanjem cen.

Vodja republikancev v senatu John Thune je vztrajal, da bi se bil pripravljen pogajati o teh subvencijah, vendar šele, ko bi bila vlada ponovno odprta. »Po dolgih 40 dneh upam, da bomo to zaustavitev lahko končali,« je dejal tik pred glasovanjem v nedeljo zvečer, poroča Guardian.

Kompromis ne rešuje vprašanja premij Zakona o dostopni zdravstveni oskrbi, za katere je ena študija napovedala, da bi se v primeru izteka davčnih olajšav v povprečju zvišale za 26 %.

Prekinitev financiranja vlade se je najbolj izražala v letalstvu in bonih za hrano. Potem ko je vrhovno sodišče ZDA v petek začasno blokiralo ukaze nižjih sodišč, da mora vlada v polnosti financirati bone za hrano revnim, je ministrstvo za kmetijstvo v nedeljo državam ukazalo, da od prejemnikov zahtevajo nazaj polovico sredstev za november, če so jih do petka morda izplačale.

Minister za promet Sean Duffy pa je nadaljeval pritisk na demokrate z napovedjo, da se bo letalski promet v ZDA do zahvalnega dne konec meseca tako rekoč ustavil. Vlada je letalskim družbam naročila, naj zmanjšajo število poletov, in v nedeljo jih je bilo odpovedanih nekaj več kot 2700.