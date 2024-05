Zakon o prepovedi splava iz 19. stoletja v Arizoni preklican

Demokratska guvernerka ameriške zvezne države Arizone Katie Hobbs je v četrtek podpisala zakonodajni predlog za preklic zakona o prepovedi splava iz leta 1864, ki je bil sprejet, še preden so ženske v ZDA dobilo volilno pravico, poročajo ameriški mediji.

Predlog zakona o preklicu sta potrdila oba domova državnega kongresa, kjer imajo večino republikanci. Nazadnje je to v sredo storil senat s 16 glasovi proti 14.

Preklic zakona bo začel veljati šele v 90 dneh od guvernerkinega podpisa, vendar pa je demokratska pravosodna ministrica Arizone Kris Mayes že prej zagotovila, da državni tožilci po določilih arhaičnega zakona ne bodo preganjali nikogar, dokler bo ona na položaju.

Vprašanje splava politično koristi zlasti demokratom, ki podpirajo pravico do splava, in pobudniki so zbrali več kot dovolj podpisov, da novembra ob splošnih volitvah izvedejo referendum o pravici do splava. Demokrati upajo, da bodo podporniki te pravice, ki so v večini, oddali glasove tudi za vse demokratske kandidate.

Zakon v celoti prepoveduje splav

Preklicani zakon je sicer pred kratkim oživelo konservativno vrhovno sodišče Arizone, potem ko je vrhovno sodišče ZDA leta 2022 ukinilo pravico do splava, ki je bila prej omogočena po celotnih ZDA. Zakon v celoti prepoveduje splav – razen v primeru ogroženosti življenja nosečnice – in zahteva od dveh do petih let zaporne kazni za vsakogar, ki pomaga pri umetni prekinitvi nosečnosti.

Po tem preklicu bo v Arizoni obveljal zakon iz leta 2022, ki prepoveduje splav po 15 tednu nosečnosti. Na referendumu novembra pa bodo volivci v tej zvezni državi odločali o tem, če bi bil splav dovoljen, dokler zarodek ni sposoben samostojno preživeti izven maternice, kar je navadno po 24 tednu od zanositve. V primeru ogroženosti zdravja in življenja nosečnosti bi bil splav sicer dovoljen tudi po 24 tednu.