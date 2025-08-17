  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Zakoni so konec koncev naši otroci

    Sredi trgovinske, vrednostne ali ideološke vojne tudi zakoni obmolknejo. Kajti bolj kot po sporazumu se hrepeni po zmagi.
    Demonstracije za Ukrajino pred srečanjem Donalda Trumpa in Vladimirja Putina. FOTO: Nathaniel Wilder/Reuters
    Galerija
    Demonstracije za Ukrajino pred srečanjem Donalda Trumpa in Vladimirja Putina. FOTO: Nathaniel Wilder/Reuters
    Zorana Baković
    17. 8. 2025 | 12:00
    13:21
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Silent enim leges inter arma, med vojno zakoni molčijo. Ta izrek pripisujejo Marku Tuliju Ciceronu, rimskemu filozofu, govorniku, pravniku in državniku, ki je živel v 2. stoletju pred našim štetjem. Je to danes povsem napačna trditev? Nekateri aktivisti trdijo, da je. V vojnem času, pravijo, delujejo mednarodna sodišča, ki preganjajo vojne zločince. Oh, seveda. Pa vendar, ali ti zakoni govorijo dovolj glasno? Zakaj ostajajo vojni zločinci povsem mirni in nadaljujejo svoje pokole, in to celo takrat, ko zakon določa, da bi morali biti na sodišču, ne pa v državniški palači?

    Sredi trgovinske, vrednostne ali ideološke vojne tudi zakoni obmolknejo. Kajti bolj kot po sporazumu se hrepeni po zmagi, tako da je edino merilo tega, kaj je prav, to, ali je bil cilj dosežen ali zgrešen. Ko utihnejo zakoni, pa se umaknejo tudi človekove pravice, ker ostanejo brez zaščite in odrinjene v območje neracionalnega odnosa do posameznika, prepuščene volji avtoritarnega voditelja, na koncu pa izginejo v prahu populističnega omalovaževanja življenja.

    Več iz teme

    pregled tednačlovekove praviceDonald Trumpmednarodni odnosi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

