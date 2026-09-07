V Zalivu dvomijo, da jih ZDA lahko branijo: kdo bo še varoval naftno bogastvo?

Majed al-Ansari, tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva in svetovalec katarskega premiera, je na forumu Hili v Abu Dabiju dejal, da je strateško zavezništvo z ZDA pomembno, vendar samo po sebi ni dovolj za zagotovitev varnosti regije. Po njegovih besedah je za države Zaliva edina pot naprej večja samozadostnost na področju varnosti. Izjava prihaja v časih, ko zalivske monarhije po vojni z Iranom ponovno preučujejo svoje varnostne strategije. Vprašanje ni, ali naj prekinejo sodelovanje z Washingtonom – za kaj takega ni še nobenih znakov –, temveč koliko se lahko nanj še zanesejo. Kot je znano, je v Katarju ameriška letalska baza Al Udeid največja ameriška vojaška instalacija zunaj ZDA. Baza je bila v ameriško-iranskem konfliktu večkrat izpostavljena napadom, kar je za ...