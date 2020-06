FOTO:Zaloge krvi so nizke, potrebe pa rastejo

»Zaradi dobrega odziva naših krvodajalcev, sodelovanja in darovanja krvi v času epidemije, smo tudi v izrednih razmerah zagotavljali nemoteno preskrbo s krvjo. Vsa pohvala in iskrena hvala vsem krvodajalcem, ki so se odzvali tudi v kriznihrazmerah in prišli darovati kri,« pravi Irena Razboršek, direktorica oddelka za preskrbo s krvjo na zavodu za transfuzijsko medicino, in znova vabi krvodajalce, saj so zaloge krvi nizke.Tudi v času epidemije so kri potrebovali za nujna in neodložljiva zdravljenja pacientov, čeprav manj kot običajno. »Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni smo ...