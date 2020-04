Žalostne podobe z otoka Hart: žrtve koronavirusa pokopavajo v množično grobišče

Delo ponavadi opravijo zaporniki z otoka Rikers. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

ZDA je virus prizadel huje kot katero koli drugo državo na svetu.FOTO: Lucas Jackson/Reuters

New York ima po najnovejših podatkih več primerov okužb s koronavirusom kot katera koli druga država zunaj ZDA. Število potrjenih primerov je v četrtek poskočilo za 10.000 na 159.937, poroča BBC. New York je tako prehitel Španijo (153.000 primerov) in Italijo (143.000). Kitajska, kjer se je virus lani prvič pojavil, je uradno poročala o 82.000 okuženih.Podobe, ki jih v svet pošilja New York, so grozljive. Delavci v zaščitnih oblačilih so krste s pokojnimi zakopali kar v množični grobnici. Posnetki drona kažejo, kako so se pogrebniki spustili v ogromno jamo, v katero so bile položene krste.Otok Hart (Hart Island) pri Bronxu mestni uradniki že več kot 150 let uporabljajo kot množično grobišče za pokojne, ki nimajo sorodnikov ali pa si družine ne morejo privoščiti pogreba. Otok, na katerem je nekoč stal zapor, je s 40 hektarji in več kot milijon pokopi največje pokopališče na svetu. Veliko pokopanih na tem mestu je otrok in mladoletnih, brezdomcev, duševno motenih, kriminalcev. Sredi pandemije je število umrlih brez svojcev zelo naraslo . V »običajnih razmerah« so izvedli pogrebe enkrat na teden, zdaj jih tudi do petkrat. Delo ponavadi opravijo zaporniki z otoka Rikers, a so zaradi preobilice dela v zadnjem času na pomoč priskočili zunanji izvajalci. Dostop na otok ni mogoč, razen če posameznik dokaže, da ima tam pokopanega svojca.Na otoku je pokopanih tudi nekaj znanih imen, med drugim scenarist in režiser, ki je umrl sam in obubožan. Posmrtne ostanke ameriške pisateljiceso na Hart prepeljali leta 1970, pet let po smrti, potem ko skrbnik njene zapuščine ni želel poskrbeti za truplo, ki so ga takoj po smrti predali v medicinske namene. Na otoku je pokopan tudi oskarjevec, ki so ga leta 1986 našli mrtvega na njegovem domu, a trupla niso mogli prepoznati. Prav tako je Hart zadnje počivališče aktivista in glasbenika T-Bone Slima, ki so ga pokopali na otoku, potem ko so njegovo truplo našli v reki Hudson.Newyorški županje povedal, da bodo za množične pokope med epidemijo koronavirusa uporabljali mestno javno pokopališče. Otok Hart je tak kraj že dolgo časa, je dodal. Tudi mestne mrtvašnice pokajo po šivih.ZDA je virus prizadel huje kot katero koli drugo državo na svetu. V celotni državi imajo 462.000 potrjenih primerov in skoraj 16.5000 smrtnih žrtev. Na svetovni ravni je številka obolelih poskočila na 1,6 milijona in 95.000 umrlih.Guvernerje bil kljub vsemu vsaj malo optimističen, ko je sporočil, da je število obolelih s covidom-19, ki so jih sprejeli v bolnišnico, že drugi dan zapored upadlo na 200. Po njegovem mnenju je to znak , da socialna distanca deluje. Izbruh epidemije je označil kot »tiho eksplozijo, ki je podobna 11. septembru«.Dr., eden najbolj pomembnih članov delovne skupine za boj proti koronavirusu v Beli hiši, je za NBC News povedal, da bo zaradi bolezni covid-19 umrlo več kot 60.000 Američanov. Konec marca je ocenil, da bi bilo žrtev lahko med 100.000 in 200.000.Projekcija s končno številko 60.000 bi ustrezala oceni smrti zaradi gripe med oktobrom 2019 in marcem 2020. A ameriški podpredsednikje včeraj poudaril, da je covid-19 nalezljiv trikrat bolj kot sezonska gripa.V ZDA so sicer sprejeli kar nekaj ukrepov za boj proti širjenju koronavirusa. Nekatera podjetja so zaprla izpostave in delavce poslala na delo od doma, je pa to hkrati upočasnilo ameriško gospodarstvo. Številni so že izgubili službo . Izplačila za brezposelnost so že drugi teden zapored prerasla vsoto šest milijonov dolarjev. Brez dela je v tem trenutku že 16,8 milijona Američanov.