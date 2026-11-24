Francozinja Gisèle Pelicot, ki je postala svetovni simbol boja proti spolnemu nasilju, je napovedala pravne ukrepe proti založbi Tinbad in psihoanalitičarki Sabine Prokhoris, poroča Guardian.

Založba je za promocijo avtoričine knjige brez njenega soglasja uporabila intimne fotografije, ki jih je posnel njen nekdanji mož, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Globoko sem pretresena, da so posnetki iz najbolj intimnega dela mojega zasebnega življenja razstavljeni in izkoriščeni v komercialne namene. Ne dovolim, da moja zasebnost postane oglaševalsko orodje,« je 73-letna Pelicotova dejala za francosko televizijo BFM TV.

Leta 2024 je postala svetovno prepoznavna med sodnim procesom, na katerem je bil njen nekdanji mož obsojen, ker jo je omamljal in posiljeval ter k posilstvom v času, ko je bila nezavestna, pritegnil še druge moške.

FOTO: Valery Hache/AFP

Založba se je opravičila

Knjiga Sabine Prokhoris, ki jo avtorica opisuje kot kritično obravnavo psihološkega nadzora in nadvlade, eno od poglavij namenja primeru Pelicotove, pri čemer namiguje na njeno soudeležbo pri lastni zlorabi.

Po poročanju francoskega tednika Le Canard enchaîné je založba nekaterim medijem za promocijo knjige poslala fotografije gole Pelicotove in eksplicitne videoposnetke, ki jih je posnel njen nekdanji mož.

»Danes sem znova ponižana, izpostavljena in prizadeta. Kot da preizkušnja sodnega procesa ni bila dovolj,« je dejala Pelicotova.

Založba Tinbad se je opravičila in dogodek označila za »nesrečno komunikacijsko napako«. Zanikala je, da bi medijem poslala posnetke posilstev ali pornografske videoposnetke, ni pa zanikala razpošiljanja fotografij golote.

Prokhorisova je vso odgovornost za neprimerno promocijsko kampanjo pripisala založbi. Njena knjiga bralce poziva h kritičnemu razmisleku o konceptu prisilnega nadzora, ki ga avtorica označuje za »temelj pravovernosti gibanja #MeToo«.

Založba je sporočila, da knjige ne bo ponatisnila. V obtoku je že 280 izvodov.