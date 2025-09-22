Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji je izbruhnila ostra razprava o menjavi konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji NDR. Številni politiki, predvsem iz krščanskodemokratske CDU in njene bavarske sestre CSU so javni televiziji očitali krnjene svobode govora in mnenje raznolikosti ter celo zagrozili z ukinitvijo ali zamrznitvijo javnega financiranja. Na televiziji se branijo, da bo voditeljica ohranila svojo oddajo, le da zgolj v okviru televizije na Bavarskem.

V bran javni televiziji pa stopili tudi v sindikatu in v združenju novinarjev.