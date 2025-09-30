Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo del denarja, ki ga bo Ukrajina dobila z uporabo ruskega zamrznjenega premoženja, namenjen za nakupe orožja v EU. »Našo obrambno industrijo bomo okrepili tako, da bomo zagotovili, da bo del posojila uporabljen za nabave v Evropi in z Evropo,« je dejala pred zasedanjem varnostnega kolegija evropske komisije, ki se ga danes udeležuje tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Za Ukrajino bo po predlogu na razpolago 140 milijard evrov. EU je pripravila shemo uporabe ruskega denarja, ki vključuje zaseg ruskih sredstev. »Ukrajina bo morala vrniti posojilo, ko bo Rusija plačala reparacije. Storilec mora odgovarjati,« je zatrdila. Shema bo zavarovana z jamstvi držav EU.

Četrt milijona mrtvih za odstotek ozemlja

Pred jutrišnjim neuradnim vrhom EU v Københavnu je napovedala nadaljevanje pritiska na Rusijo, ki je gospodarsko že oslabljena. Obrestne mere znašajo 17 odstotkov, inflacija pa je 10-odstotna. Opozorila je tudi, da Rusija letos ni osvojila skoraj nič ozemlja v Ukrajini. »V zadnjih tisoč dneh je Rusija zavzela le odstotek ukrajinskega ozemlja. In to kljub temu, da je letos na bojišču izgubilo življenje več kot četrt milijona Rusov,« je dejala.

Glede evropske obrambe bodo na vrhu EU tri glavne teme: vlaganja v zmogljivosti, nosilni projekti (denimo zid brezpilotnih letalnikov) in krepitev obrambne industrije. V Bruslju pripravljajo tudi načrt za obrambno pripravljenost do leta 2030.