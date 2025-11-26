Aids bo grožnja, dokler evropska regija ne zaustavi vrzeli v testiranju

Prvega decembra bomo zaznamovali dan boja proti aidsu, ki je v slovenski prostor s prvimi primeri vstopil pred natanko 40 leti. Čeprav se je začetni strah nekoliko polegel, pa bolezen še vedno obkrožata velika stigma in diskriminacija. Slednji predstavljata tudi dva izmed glavnih razlogov, zakaj je cilj izbrisa aidsa kot javnozdravstvene grožnje še vedno negotov.

V Evropi ne uspevajo dovolj zgodaj testirati in zdraviti HIV, saj je bila v letu 2024 več kot polovica diagnoz (54 odstotkov) postavljenih prepozno za optimalno zdravljenje, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Novi podatki, ki sta jih danes objavila Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter Regionalni urad WHO za Evropo, opozarjajo, da kritična vrzel v testiranju skupaj z rastočim številom nediagnosticiranih primerov resno ogrožata cilj, da aids do leta 2030 ne bi bil več javnozdravstvena grožnja.

Po podatkih letnega poročila o nadzoru nad aidsom je bilo v evropski regiji WHO v letu 2024 postavljenih 105.922 diagnoz HIV iz 53 držav Evrope in srednje Azije.

Velik delež poznih diagnoz

Čeprav skupno število prijavljenih primerov v primerjavi z letom 2023 kaže rahel upad, razpoložljivi podatki nakazujejo, da vrzeli v testiranju in diagnosticiranju ostajajo.

Velik delež poznih diagnoz pomeni, da mnogi prepozno dostopajo do življenjsko pomembnega protiretrovirusnega zdravljenja in zdravstvene oskrbe, kar povečuje tveganje za razvoj aidsa, smrtnost ter nadaljnje prenose HIV.

V Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) je bilo prijavljenih 24.164 diagnoz HIV, pri čemer ključne ugotovitve iz podatkov za leto 2024 kažejo, da je 48 odstotkov diagnoz poznih.

Spolni odnosi med moškimi ostajajo najpogostejši način prenosa v Evropski uniji (približno 48 odstotkov prijavljenih diagnoz), a tudi heteroseksualni odnosi ne zaostajajo veliko, saj predstavljajo skoraj 46 odstotkov vseh prijavljenih diagnoz HIV.

Direktorica ECDC Pamela Rendi-Wagner je povedala: »V EU/EGP je skoraj polovica vseh diagnoz postavljenih prepozno. Nujno moramo posodobiti strategije testiranja, sprejeti testiranje v skupnosti in samotestiranje ter zagotoviti hitro vključevanje v oskrbo. Aids lahko končamo le, če ljudje poznajo svojo diagnozo.«

V evropski regiji WHO se je kar 54 odstotkov diagnoz izkazalo za pozne, pri čemer je bil ta delež največji med ljudmi, okuženimi s heteroseksualnim prenosom ter med injicirajočimi uživalci drog.

Skoraj ena od treh diagnoz HIV je bila v letu 2024 postavljena pri osebah, rojenih zunaj države porekla. V EU/EGP so migranti predstavljali več kot polovico novih diagnoz.

Stigma in diskriminacija ostajata največji oviri

Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Henri P. Kluge je izjavil: »Naši podatki kažejo mešano sliko. Od leta 2020 se je testiranje na HIV po evropski regiji ponovno okrepilo, kar je v letu 2024 v 11 državah privedlo do večjega obsega testov in posledično do porasta diagnoz HIV. Samo v letu 2024 je bilo s HIV diagnosticiranih kar 105.922 ljudi. Vseeno pa število ljudi, ki živijo z nediagnosticiranim HIV, narašča. Še vedno ne naredimo dovolj, da bi odpravili smrtonosne ovire stigme in diskriminacije, ki ljudi odvračajo od preprostega testiranja. Zgodnja diagnoza ni privilegij, ampak vstopnica v dolgo, zdravo življenje in ključ do zaustavitve HIV.«

Čeprav se število testiranih povečuje, pa so diagnoze v večini primerov zelo pozne in ne vodijo do zaustavitve HIV. Zato ECDC in Regionalni urad WHO pozivata k nujnemu prizadevanju za rutinizacijo, normalizacijo in razširitev testiranja, vključno z večjo dostopnostjo samotestiranja in možnostmi testiranja v skupnostih, ki jim zdravstvene storitve v ambulantah niso dostopne.

Cilj, da do leta 2023 odpravimo aids kot javnozdravstveno grožnjo, je dosegljiv le, če evropska regija ukrepa in odpravi vrzel v testiranju.