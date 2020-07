Zanemarjena ruska grožnja

Rusko vmešavanje za zdaj ni uspelo spodbuditi večjih dvomov v legitimnost demokratičnih procesov znotraj zahodnih držav. Toda njegova razširjenost bi vseeno morala biti razlog za skrb.Britanska vlada in britanske obveščevalne službe pred, med in po referendumu o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije »ruski grožnji« niso posvetili tako rekoč nikakršne pozornosti. Nasprotno, kot je po večletni preiskavi ugotovil odpor za obveščevalno in varnostno dejavnost britanskega parlamenta, so se temu problemu iz političnih vzrokov aktivno izogibali. Še posebno so se temu izogibali predstavniki izvršne oblasti, ki po mnenju ...