Zanikovalci genocida naj pogledajo žrtvam v oči

Genocid ni dogodek, ki se zgodi čez noč, ampak je dolgotrajen proces, ki se začne z dehumanizacijo žrtev in vse prevečkrat konča z zanikanjem, sta se na nedavni razpravi o nekaznovanosti za genocid strinjali profesorica Vlasta Jalušič in Palestinka Budur Hasan, ki za Amnesty International preiskuje in dokumentira kršitve človekovih pravic v Izraelu.

»Kar slišimo od žrtev, so glasovi, ki se odzivajo na odmeve prejšnjih genocidov in prejšnjih procesov dehumanizacije, ki so jim žrtve v primeru Palestine izpostavljene že več kot 77 let,« je izkušnje iz pogovorov z žrtvami zločinov Izraela povzela Budur Hasan. Študirala je pravo in filozofijo ter med drugim delala kot pravna raziskovalka in zagovornica v Jeruzalemskem centru za pravno pomoč in človekove pravice. Pogovor z njo objavljamo v prihodnji številki Sobotne priloge.