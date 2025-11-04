Zanima me, ali bodo tudi slovenske volitve tarča dezinformacij in propagande

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob objavi prvega poročila o napredku kandidatk za članstvo v intervjuju za Delo pojasnila vse dileme, ki čakajo EU pred sprejemom novih držav. Zaveda se, da predvsem geopolitični potres, ki ga je povzročila Rusija z veliko invazijo na Ukrajino, postavlja širitveno politiko bolj v ospredje.

»Pomembno spoznanje je tudi, da se včasih počutim, kot da smo gasilska brigada, ki v državah kandidatkah bedi nad tem, da v pogajalskem procesu vse poteka, kot mora,« je povedala. Kot velik uspeh navaja boj proti dezinformacijam in ruskemu volilnemu vpletanju pred zadnjimi volitvami v Moldaviji. Zanima pa jo tudi, kako bo v Sloveniji na volitvah prihodnje leto in ali bomo pod vplivom propagande oziroma dezinformacij, kot se je zgodilo tudi v Romuniji in na Poljskem.