Zanka okoli AfD se oži, stranka se ne predaja

Skrajno desni Alternativi za Nemčijo ni uspelo s pritožbo zoper odločitev notranje obveščevalne službe, da stranko uvrsti med stranke s potencialno nedemokratičnimi težnjami, zaradi česar strankinim članom lahko sledijo in jim prisluškujejo. V AfD so že napovedali pritožbo, na drugi strani pa se vrstijo odobravanja odločitve sodišča in tudi pozivi k prepovedi stranke. V CDU naj bi v parlamentu še pred poletnimi parlamentarnimi počitnicami celo začeli postopek za prepoved stranke.