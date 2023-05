Zaostrovanje razmer v BiH znova na Varnostnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Glavni akter zadnjega poročila Visokega predstavnika Christiana Schmidta o stanju v Bosni in Hercegovini je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. Visoki predstavnik Schmidt, ki mu Dodik oporeka legitimnost, Dodiku očita rušenje institucij Bosne in Hercegovine in zastrupljanje vzdušja v državi s strupeno in sovražno retoriko.