Medtem ko sem s hongkonške strani reke Shenzhen opazovala nebotičnike, ki danes dajejo identiteto mestu Shenzhenu, se je moje razmišljanje prepletalo okoli zgodovinskega srečanja v Jalti, na katerem so februarja 1945 začrtali obris sedanje svetovne ureditve, in tristranskega vrhunskega srečanja, ki je v četrtek potekalo prav tukaj: v nekdanji ribiški vasici, ki se je 26. avgusta 1980 spremenila v prvo posebno gospodarsko območje, s čimer se je začela najbolj vznemirljiva zgodba našega časa. Tudi v Jalti je pred skoraj 82 leti potekalo tristransko vrhunsko srečanje: ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt, britanski premier Winston Churchill in sovjetski voditelj Josif Stalin so svet delili po vplivnih območjih in lastnih interesih, še preden se je končala druga svetovna vojna. In že ...