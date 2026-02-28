Zapora Hormuškega preliva bo zelo dvignila cene plina v Evropi

Poročilo, ki ga je pripravila svetovalna ekipa ICIS, preučuje možne posledice morebitne zapore Hormuškega preliva na trgih zemeljskega plina v Evropi. Zlasti se osredotoča na učinke zapore za obdobje treh mesecev in kako bi to vplivalo na dobavo plina v Evropo ter na cene TTF (Title Transfer Facility) na nizozemskem trgu. Poročilo poudarja, da bi takšna prekinitev vplivala na globalno ravnotežje ponudbe in povpraševanja, zlasti zaradi izgube dobave utekočinjenega naravnega plina (LNG) iz Katarja.

Hormuški preliv, skozi katerega prehaja 20 odstotkov svetovne trgovine z LNG, je ključen za energetsko oskrbo Evrope.V ICIS so uporabili modele napovedovanja za simulacijo zapore Hormuškega preliva, ki bi trajala tri mesece. V scenariju brez dobav iz Katarja bi nastala precejšnja kriza v ponudbi LNG, saj bi izgubo teh količin evropski trg močno občutil. Na podlagi teh napovedi so analitiki predvideli drastičen porast cen TTF, povzpele bi se na 92 evrov na megavatno uro (MWh), kar bi bil skoraj 70-odstoten porast v primerjavi z osnovnim scenarijem.

Za primerjavo, manj dramatičen scenarij hladne zime, bi povzročil 20-odstotni dvig cen. Na cene bi vplivala predvsem konkurenca za omejene količine LNG med Azijo in Evropo. Vzpon cen bi lahko še povečal obremenitev evropskega sistema, kar bi povzročilo pomanjkanje plina, zlasti v vzhodni in srednji Evropi.

Pomembno je, da bi se po začetnem udaru cen in zmanjšanju količin LNG iz Katarja evropski trgi počasi začeli prilagajati, vendar bi cene ostale nad povprečjem, dokler se ne bi normaliziralo globalno ravnotežje. Cene bi se postopoma umirile do konca poletja, vendar bi bile še vedno za približno 10 odstotkov višje kot v osnovnem scenariju.

Poročilo izpostavlja, da bi zapora Hormuškega preliva, četudi začasna, močno vplivala na energetske trge v Evropi. Evropa, čeprav je napredovala pri diverzifikaciji dobavnih poti, ostaja ranljiva zaradi zmanjšanih strateških zalog in prevelike odvisnosti od rednih dobav iz Katarja. V primeru zapore bi evropski trg verjetno prešel v stanje z močnimi cenovnimi nihanji, ki bi vplivala na celotno gospodarstvo. V tem kontekstu bi začasna sprostitev pravil glede napolnjenosti skladišč lahko postala nujna rešitev za omilitev tržnih napetosti.

Tudi če se situacija stabilizira, bi morali evropski odločevalci razmisliti o večji pripravljenosti na krizne scenarije in o zagotavljanju ustreznih alternativnih dobavnih poti, pravijo Florian Boehnke, Andreas Schröder in Alex Froley iz ICIS.