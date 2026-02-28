  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zapora Hormuškega preliva bo zelo dvignila cene plina v Evropi

    Cene plina bi se lahko v Evropi dvignile za kar 70 odstotkov, v srednji in vzhodni Evropi pa bi plina lahko celo primanjkovalo.
    Slovenija dobiva plin iz Alžirije, večji del Evrope pa se je navezal na dobave iz Katarja. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Slovenija dobiva plin iz Alžirije, večji del Evrope pa se je navezal na dobave iz Katarja. FOTO: Leon Vidic
    Borut Tavčar
    28. 2. 2026 | 18:03
    28. 2. 2026 | 18:52
    3:08
    A+A-

    Poročilo, ki ga je pripravila svetovalna ekipa ICIS, preučuje možne posledice morebitne zapore Hormuškega preliva na trgih zemeljskega plina v Evropi. Zlasti se osredotoča na učinke zapore za obdobje treh mesecev in kako bi to vplivalo na dobavo plina v Evropo ter na cene TTF (Title Transfer Facility) na nizozemskem trgu. Poročilo poudarja, da bi takšna prekinitev vplivala na globalno ravnotežje ponudbe in povpraševanja, zlasti zaradi izgube dobave utekočinjenega naravnega plina (LNG) iz Katarja.

    Hormuški preliv, skozi katerega prehaja 20 odstotkov svetovne trgovine z LNG, je ključen za energetsko oskrbo Evrope.V ICIS so uporabili modele napovedovanja za simulacijo zapore Hormuškega preliva, ki bi trajala tri mesece. V scenariju brez dobav iz Katarja bi nastala precejšnja kriza v ponudbi LNG, saj bi izgubo teh količin evropski trg močno občutil. Na podlagi teh napovedi so analitiki predvideli drastičen porast cen TTF, povzpele bi se na 92 evrov na megavatno uro (MWh), kar bi bil skoraj 70-odstoten porast v primerjavi z osnovnim scenarijem.

    Za primerjavo, manj dramatičen scenarij hladne zime, bi povzročil 20-odstotni dvig cen. Na cene bi vplivala predvsem konkurenca za omejene količine LNG med Azijo in Evropo. Vzpon cen bi lahko še povečal obremenitev evropskega sistema, kar bi povzročilo pomanjkanje plina, zlasti v vzhodni in srednji Evropi.

    Pomembno je, da bi se po začetnem udaru cen in zmanjšanju količin LNG iz Katarja evropski trgi počasi začeli prilagajati, vendar bi cene ostale nad povprečjem, dokler se ne bi normaliziralo globalno ravnotežje. Cene bi se postopoma umirile do konca poletja, vendar bi bile še vedno za približno 10 odstotkov višje kot v osnovnem scenariju.

    Poročilo izpostavlja, da bi zapora Hormuškega preliva, četudi začasna, močno vplivala na energetske trge v Evropi. Evropa, čeprav je napredovala pri diverzifikaciji dobavnih poti, ostaja ranljiva zaradi zmanjšanih strateških zalog in prevelike odvisnosti od rednih dobav iz Katarja. V primeru zapore bi evropski trg verjetno prešel v stanje z močnimi cenovnimi nihanji, ki bi vplivala na celotno gospodarstvo. V tem kontekstu bi začasna sprostitev pravil glede napolnjenosti skladišč lahko postala nujna rešitev za omilitev tržnih napetosti.

    Tudi če se situacija stabilizira, bi morali evropski odločevalci razmisliti o večji pripravljenosti na krizne scenarije in o zagotavljanju ustreznih alternativnih dobavnih poti, pravijo Florian Boehnke, Andreas Schröder in Alex Froley iz ICIS.

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Izrael z novimi napadi na Iran, več kot 200 smrtnih žrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

    Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
    Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zemeljski plinEvropacene energentovkriza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Ogromno zadetkov na Otoku, Bijol s klopi gleda Cityjev lov za Arsenalom

    V angleški premier ligi so za nami zanimivi obračuni, na katerih so deževali zadetki. Liverpool brez težav, zdrs Newcastla.
    Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dobave energentov

    Zapora Hormuškega preliva bo zelo dvignila cene plina v Evropi

    Cene plina bi se lahko v Evropi dvignile za kar 70 odstotkov, v srednji in vzhodni Evropi pa bi plina lahko celo primanjkovalo.
    Borut Tavčar 28. 2. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    V iskanju divjih konj: vse lepote planinarjenja po Srbiji

    Planinarjenje je strast, hobi, ljubezen – za čedalje več ljudi, ki se prepuščajo lepotam srbskih gora, pa naj tam iščejo divje konje, vznemirljive dogodivščine ali si želijo zgolj kratek pobeg iz vsakdanjega hitenja.
    28. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpija v Ajdovščini rutinirano do treh točk

    Nadaljuje se državno prvenstvo v nogometu. Olimpija je na prvi tekmi premagala Ajdovce in lovi kvalifikacije za konferenčno ligo.
    28. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Omloop Nieuwsblad

    Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

    Končno so se začele razburljive belgijske klasike. Zmage se pričakovano veseli Mathieu van der Poel, Matej Mohorič razočaral.
    Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 17:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    V iskanju divjih konj: vse lepote planinarjenja po Srbiji

    Planinarjenje je strast, hobi, ljubezen – za čedalje več ljudi, ki se prepuščajo lepotam srbskih gora, pa naj tam iščejo divje konje, vznemirljive dogodivščine ali si želijo zgolj kratek pobeg iz vsakdanjega hitenja.
    28. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpija v Ajdovščini rutinirano do treh točk

    Nadaljuje se državno prvenstvo v nogometu. Olimpija je na prvi tekmi premagala Ajdovce in lovi kvalifikacije za konferenčno ligo.
    28. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Omloop Nieuwsblad

    Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

    Končno so se začele razburljive belgijske klasike. Zmage se pričakovano veseli Mathieu van der Poel, Matej Mohorič razočaral.
    Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 17:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo