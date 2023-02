Zaporniki z darovanjem organov do znižanja kazni

V ameriški zvezni državi Massachusetts je na mizi nov predlog zakona, s katerim bi si lahko, če bo zakon sprejet, zaporniki – v zameno za darovanje organov ali kostnega mozga – znižali kazen, poroča Guardian.

Novi predlog zakona, katerega namen je vzpostavitev programa za darovanje organov v okviru državnega oddelka za popravne kazni, sta predlagala dva državna zakonodajalca, oba demokrata.

Če bo zakon sprejet, bo program zapornikom omogočal, da pridobijo za najmanj 60 in največ 365 dni skrajšano prestajanje zaporne kazni. Skupaj z novim programom bi ustanovili odbor, sestavljen iz petih članov, odgovornih za nadzor sheme. Odbor bi odločal tudi o standardih upravičenosti za zaprte posameznike, ki jih zanima program, in o tem, koliko bi darovanje posameznega organa oziroma kostnega mozga pomenilo v znižanih dnevih kazni.

Trenutno ameriški zvezni urad za zapore dovoljuje darovanje organov zapornikom le, če je prejemnik član njihove ožje družine, sicer pa v številnih državnih zaporih, vključno s tistimi v Massachusettsu, nimajo možnosti za darovanje organov ali kostnega mozga, navaja britanski Guardian. Kot dodajajo, pa nobena zvezna država ne dovoljuje darovanja organov od usmrčenih zapornikov, tudi če so bili registrirani darovalci organov.

Po podatkih Združene mreže za izmenjavo organov (UNOS) trenutno v ZDA na presaditev organa čaka 104.413 ljudi, od tega jih je 58.970 na aktivni čakalni listi.

Judith Garcia, predstavnica demokratske zvezne države v 11. okrožju Massachusettsa v Suffolku in podpornica zakona, je dejala, da bo zakon dal »telesno avtonomijo zaprtim ljudem z zagotavljanjem možnosti darovanja organov in kostnega mozga« in »priznal odločitve zaprtih darovalcev s ponudbo zmanjšane kazni«.

Jesse White, politični direktor pravne službe za zapornike v ameriški zvezni državi Massachusetts, je v izjavi za McClatchy News dejal, da so rasne neenakosti resen problem za temnopolte skupnosti, ko gre za dostop do darovanih organov in kostnega mozga. Obenem je podvomil, da bi lahko predlagani zakon rešil problem.