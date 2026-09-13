»Ob tem tempu razvoja umetne inteligence bi lahko vsi umrli že zelo kmalu«

Če so bili nekoč filmi, serije in knjige, v katerih stroji zamenjajo človeka in nad njim nadvladajo, še stvar fikcije, pa se vse bolj zdi, da gre za resno in dejansko grožnjo človeštvu, predvsem ko pride do umetne inteligence.

Po tem ko je pred dnevi odmevala novica, ko je vodilni raziskovalec za varnost umetne inteligence pri podjetju Anthropic Evan Hubinger opozoril, da tehnologija napreduje tako hitro, da po njegovi oceni obstaja več kot desetodstotna možnost, da bi lahko v prihodnjem desetletju povzročila izumrtje človeštva, je zdaj za BBC spregovoril Jakob Coxon, nekdanji zaposleni v Antrophic.

Coxon je pojasnil svoj odstop, ki je močno odmeval na družbenih omrežjih, in dejal, da so ljudje, ki razvijajo najnaprednejše sisteme umetne inteligence, »resnično prestrašeni« zaradi hitrosti razvoja in možnih posledic.

»Menim, da obstaja velika verjetnost, da bi lahko vsi umrli že v bližnji prihodnosti, če ob sedanjem tempu napredka razvoja ne bomo upočasnili,« je dejal.

Na tveganja je opozoril tudi njegov nekdanji nadrejeni, vodja Anthropica Dario Amodei, ki je v sobotnem eseju pozval k počasnejšemu razvoju najzmogljivejših modelov.

Toda takšna opozorila imajo tudi ostre kritike. Nekateri predstavniki industrije menijo, da so nevarnosti pretirane in da bi lahko dramatične napovedi služile ustvarjanju dodatnega zanimanja za Anthropic in OpenAI pred njunima morebitnima prihodoma na borzo. Drugi ocenjujejo, da bi lahko pozivi k strožji regulaciji omejili manjše tekmece in utrdili položaj največjih podjetij, navaja BBC.

Od smrtonosnih virusov do napadov na infrastrukturo

Coxon, 27-letni Britanec, ki se ukvarja z učenjem modelov umetne inteligence, pravi, da pomisleki niso omejeni le na Anthropic. O potrebi po previdnosti sta v preteklosti govorila tudi Elon Musk in vodja OpenAI Sam Altman.

»Vsi so govorili o tem, da moramo biti previdni zaradi možnosti, da bi umetna inteligenca prevzela nadzor. Prevzem nadzora s strani umetne inteligence pomeni izumrtje človeštva,« je dejal Coxon.

Priznava, da konkretni scenariji hitro zvenijo kot znanstvena fantastika. Toda po njegovem tudi številne zmogljivosti današnjih sistemov še pred nekaj leti ne bi zvenele realistično.

Med najskrajnejšimi možnostmi omenja agente umetne inteligence, ki bi vdrli v medicinske laboratorije in »samostojno proizvedli smrtonosne viruse«. Druga možnost bi bil napad na »kritično infrastrukturo, od katere je odvisno delovanje sveta«.

Coxon se sklicuje tudi na nedavno poročilo OpenAI o ravnanju njegove tehnologije na spletni platformi Hugging Face. Po njegovi razlagi so sistemi izvajali vdore avtonomno oziroma brez neposredne človeške spodbude.

Amodei je med možnimi nevarnostmi izpostavil tudi roj med seboj povezanih botov, ki bi lahko delovali kot nekakšen superračunalnik in skušali prevzeti nadzor nad deli interneta. Coxon ocenjuje, da bi lahko bile takšne zmogljivosti realne že v šestih mesecih do enem letu.

Anthropic je po njegovem odhodu poudaril, da se zaveda tako potencialnih koristi kot tveganj umetne inteligence. V podjetju pravijo, da razvijajo ene najmočnejših varnostnih mehanizmov v industriji, svoje modele intenzivno preizkušajo in rezultate objavljajo tudi zaradi zunanjega nadzora.

Podjetje se zavzema tudi za »zakonit in preverljiv« način sodelovanja med podjetji pri določanju hitrosti, s katero na trg prihajajo vse zmogljivejši modeli.

Opozorila ali ustvarjanje zanimanja pred borzo?

Po poročilih naj bi se Anthropic in OpenAI pripravljala na morebitni prvi javni ponudbi delnic, ki bi lahko sodili med največje tehnološke borzne vstope doslej. Prav zato nekateri v industriji opozarjajo, da imajo podjetja tudi poslovni interes za poudarjanje izjemne moči svojih sistemov.

Kritiki obenem Anthropicu očitajo, da bi lahko s pozivi k strožji regulaciji otežil položaj manjših konkurentov in skupaj z OpenAI utrdil prevladujoč položaj na trgu.

Coxonova opozorila je ostro kritiziral izvršni direktor platforme Hugging Face Clément Delangue.

»Spraševati Jacoba o nevarnosti izumrtja zaradi umetne inteligence je podobno, kot če bi serviserja klimatskih naprav spraševali o podnebnih spremembah,« je zapisal na omrežju X. Dodal je, da njegovo mnenje ni nujno napačno ali nezanimivo, vendar ga je treba postaviti v ustrezen kontekst.

Tudi prvi mož Nvidie Jensen Huang naj bi Coxonove navedbe zavrnil. Huang je že pred tem možnost, da bi umetna inteligenca pomenila »konec človeštva«, označil za »popoln nesmisel«.

Njegovo stališče je del vse izrazitejšega odpora v Silicijevi dolini do eksistencialnih opozoril o umetni inteligenci. Ob tem ima tudi Nvidia jasen poslovni interes za nadaljevanje razcveta panoge, saj izdeluje čipe, na katerih temeljijo najzmogljivejši sistemi umetne inteligence.

»Ujeti smo v tekmi«

Coxon meni, da bi bilo morebitno upočasnitev razvoja mogoče doseči le z usklajevanjem največjih tehnoloških podjetij, pri čemer bi bilo treba upoštevati tudi razvoj umetne inteligence na Kitajskem.

»Ljudje, ki delajo v teh podjetjih, povsem resno zahtevajo regulacijo, saj so se znašli ujeti v tekmi. In izida te tekme jih je strah,« je dejal.

Po njegovih besedah nekateri zaposleni razmišljajo tudi o »usodi človeštva v prihodnjih dveh letih« in o tem, kako naj glede na razvoj tehnologije načrtujejo svoje življenje.

Kljub črnogledim opozorilom Coxon poudarja tudi potencialne koristi umetne inteligence. Raziskovalci si po njegovih besedah želijo, da bi tehnologija pomagala pri zdravljenju bolezni in izboljševanju kakovosti življenja.

Njegova opozorila podpira tudi Evan Hubinger iz Anthropica. »Resnično in iskreno verjamemo, da bi umetna inteligenca lahko ubila vse ljudi. Osebno menim, da je verjetnost za to v prihodnjem desetletju več kot desetodstotna,« je zapisal na omrežju X.