  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    »Ob tem tempu razvoja umetne inteligence bi lahko vsi umrli že zelo kmalu«

    Med najskrajnejšimi možnostmi Jakob Coxon omenja agente umetne inteligence, ki bi vdrli v medicinske laboratorije in samostojno proizvedli smrtonosne viruse.
    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    R. I.
    13. 9. 2026 | 07:07
    13. 9. 2026 | 08:19
    6:51
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Če so bili nekoč filmi, serije in knjige, v katerih stroji zamenjajo človeka in nad njim nadvladajo, še stvar fikcije, pa se vse bolj zdi, da gre za resno in dejansko grožnjo človeštvu, predvsem ko pride do umetne inteligence. 

    Po tem ko je pred dnevi odmevala novica, ko je vodilni raziskovalec za varnost umetne inteligence pri podjetju Anthropic Evan Hubinger opozoril, da tehnologija napreduje tako hitro, da po njegovi oceni obstaja več kot desetodstotna možnost, da bi lahko v prihodnjem desetletju povzročila izumrtje človeštva, je zdaj za BBC spregovoril Jakob Coxon, nekdanji zaposleni v Antrophic.

    Coxon je pojasnil svoj odstop, ki je močno odmeval na družbenih omrežjih, in dejal, da so ljudje, ki razvijajo najnaprednejše sisteme umetne inteligence, »resnično prestrašeni« zaradi hitrosti razvoja in možnih posledic.

    »Menim, da obstaja velika verjetnost, da bi lahko vsi umrli že v bližnji prihodnosti, če ob sedanjem tempu napredka razvoja ne bomo upočasnili,« je dejal.

    image_alt
    Umetna inteligenca, prazne glave in dobički: kdo ima interes, da nehamo misliti

    Na tveganja je opozoril tudi njegov nekdanji nadrejeni, vodja Anthropica Dario Amodei, ki je v sobotnem eseju pozval k počasnejšemu razvoju najzmogljivejših modelov.

    Toda takšna opozorila imajo tudi ostre kritike. Nekateri predstavniki industrije menijo, da so nevarnosti pretirane in da bi lahko dramatične napovedi služile ustvarjanju dodatnega zanimanja za Anthropic in OpenAI pred njunima morebitnima prihodoma na borzo. Drugi ocenjujejo, da bi lahko pozivi k strožji regulaciji omejili manjše tekmece in utrdili položaj največjih podjetij, navaja BBC.

    image_alt
    Kaj še pomenijo diplomske naloge, če jih napiše jezikovni model?

    Od smrtonosnih virusov do napadov na infrastrukturo

    Coxon, 27-letni Britanec, ki se ukvarja z učenjem modelov umetne inteligence, pravi, da pomisleki niso omejeni le na Anthropic. O potrebi po previdnosti sta v preteklosti govorila tudi Elon Musk in vodja OpenAI Sam Altman.

    »Vsi so govorili o tem, da moramo biti previdni zaradi možnosti, da bi umetna inteligenca prevzela nadzor. Prevzem nadzora s strani umetne inteligence pomeni izumrtje človeštva,« je dejal Coxon.

    Priznava, da konkretni scenariji hitro zvenijo kot znanstvena fantastika. Toda po njegovem tudi številne zmogljivosti današnjih sistemov še pred nekaj leti ne bi zvenele realistično.

    Med najskrajnejšimi možnostmi omenja agente umetne inteligence, ki bi vdrli v medicinske laboratorije in »samostojno proizvedli smrtonosne viruse«. Druga možnost bi bil napad na »kritično infrastrukturo, od katere je odvisno delovanje sveta«.

    Coxon se sklicuje tudi na nedavno poročilo OpenAI o ravnanju njegove tehnologije na spletni platformi Hugging Face. Po njegovi razlagi so sistemi izvajali vdore avtonomno oziroma brez neposredne človeške spodbude.

    image_alt
    Bo umetna inteligenca prej našla ustreznega partnerja kot ljudje?

    Amodei je med možnimi nevarnostmi izpostavil tudi roj med seboj povezanih botov, ki bi lahko delovali kot nekakšen superračunalnik in skušali prevzeti nadzor nad deli interneta. Coxon ocenjuje, da bi lahko bile takšne zmogljivosti realne že v šestih mesecih do enem letu.

    Anthropic je po njegovem odhodu poudaril, da se zaveda tako potencialnih koristi kot tveganj umetne inteligence. V podjetju pravijo, da razvijajo ene najmočnejših varnostnih mehanizmov v industriji, svoje modele intenzivno preizkušajo in rezultate objavljajo tudi zaradi zunanjega nadzora.

    Podjetje se zavzema tudi za »zakonit in preverljiv« način sodelovanja med podjetji pri določanju hitrosti, s katero na trg prihajajo vse zmogljivejši modeli.

    image_alt
    Goste bo na recepciji sprejel robot Jože

    Opozorila ali ustvarjanje zanimanja pred borzo?

    Po poročilih naj bi se Anthropic in OpenAI pripravljala na morebitni prvi javni ponudbi delnic, ki bi lahko sodili med največje tehnološke borzne vstope doslej. Prav zato nekateri v industriji opozarjajo, da imajo podjetja tudi poslovni interes za poudarjanje izjemne moči svojih sistemov.

    Kritiki obenem Anthropicu očitajo, da bi lahko s pozivi k strožji regulaciji otežil položaj manjših konkurentov in skupaj z OpenAI utrdil prevladujoč položaj na trgu.

    Coxonova opozorila je ostro kritiziral izvršni direktor platforme Hugging Face Clément Delangue.

    »Spraševati Jacoba o nevarnosti izumrtja zaradi umetne inteligence je podobno, kot če bi serviserja klimatskih naprav spraševali o podnebnih spremembah,« je zapisal na omrežju X. Dodal je, da njegovo mnenje ni nujno napačno ali nezanimivo, vendar ga je treba postaviti v ustrezen kontekst.

    Tudi prvi mož Nvidie Jensen Huang naj bi Coxonove navedbe zavrnil. Huang je že pred tem možnost, da bi umetna inteligenca pomenila »konec človeštva«, označil za »popoln nesmisel«.

    Njegovo stališče je del vse izrazitejšega odpora v Silicijevi dolini do eksistencialnih opozoril o umetni inteligenci. Ob tem ima tudi Nvidia jasen poslovni interes za nadaljevanje razcveta panoge, saj izdeluje čipe, na katerih temeljijo najzmogljivejši sistemi umetne inteligence.

    »Ujeti smo v tekmi«

    Coxon meni, da bi bilo morebitno upočasnitev razvoja mogoče doseči le z usklajevanjem največjih tehnoloških podjetij, pri čemer bi bilo treba upoštevati tudi razvoj umetne inteligence na Kitajskem.

    »Ljudje, ki delajo v teh podjetjih, povsem resno zahtevajo regulacijo, saj so se znašli ujeti v tekmi. In izida te tekme jih je strah,« je dejal.

    Po njegovih besedah nekateri zaposleni razmišljajo tudi o »usodi človeštva v prihodnjih dveh letih« in o tem, kako naj glede na razvoj tehnologije načrtujejo svoje življenje.

    Kljub črnogledim opozorilom Coxon poudarja tudi potencialne koristi umetne inteligence. Raziskovalci si po njegovih besedah želijo, da bi tehnologija pomagala pri zdravljenju bolezni in izboljševanju kakovosti življenja.

    Njegova opozorila podpira tudi Evan Hubinger iz Anthropica. »Resnično in iskreno verjamemo, da bi umetna inteligenca lahko ubila vse ljudi. Osebno menim, da je verjetnost za to v prihodnjem desetletju več kot desetodstotna,« je zapisal na omrežju X.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleksander Mervar: Pričakujem, da se bo začela elektroenergetska draginja

    Z dolgoletnim direktorjem Elesa smo se pogovarjali o tem, od kod bo Slovenija dobila dovolj elektrike in koliko bo zanjo treba plačati.
    Agata Rakovec Kurent 13. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Umetna inteligenca, prazne glave in dobički: kdo ima interes, da nehamo misliti

    Silicijeva dolina svoje otroke uči misliti, drugim pa prodaja bližnjice.
    Renata Salecl 12. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Globalno

    Apokalipsa na trgu dela je odložena

    Eksplozija delovnih mest na področju umetne inteligence je tu.
    The Economist 11. 9. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umetna inteligenca

    Strokovnjak Anthropica svari pred izumrtjem človeštva zaradi UI

    Raziskovalci svarijo, da bi lahko umetna inteligenca kmalu dosegla stopnjo, ko bi se začela izboljševati sama.
    10. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    OpenAI

    Umetna inteligenca v 88 urah rešila desetletja star matematični problem

    Informacija še ni uradno preverjena, oglasil pa se je matematik, ki trdi, da si je OpenAi pomagal z njegovim delom.
    Agata Rakovec Kurent 9. 9. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Del zarot tudi Roglič: motorji, helikopterji in nedrčki

    Tudi Rogličev športni direktor pravi, da so prireditelji pomagali Masu, ki pa je vseeno najmočnejši.
    S prizorišča:Miha Hočevar 12. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Dončić pri 105 kilogramih? Američani navdušeni nad njegovo novo podobo

    Slovenski zvezdnik v Ljubljani zaključuje individualne priprave, prvi odzivi na večmesečno delo pa so zelo spodbudni.
    12. 9. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Golob o vladi: »Za ljudi do zdaj žal niso naredili ničesar«

    Medtem ko se vsi ukvarjamo z vsakodnevnim cirkusom, ima SDS veliko več miru za izvajanje svoje politike.
    Uroš Esih, Janez Tomažič 12. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Vuelta 2026, 20. etapa: še zadnja priložnost za Primoža Rogliča

    Pred kolesarji na 82. dirki po Španiji je zadnja gorska etapa. Hkrati bo to najtežja etapa na celi dirki, danes bomo dobili skupnega zmagovalca.
    12. 9. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podpredsednik EIB

    EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

    Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
    Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Memorandum

    Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

    Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
    Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencakonec svetatehnologijaprihodnostJakob CoxonAnthropicvarnost umetne inteligenceizumrtje človeštva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Operacija možganov s pomočjo UI: Kaj o tem pravijo slovenski kirurgi

    Za rutinsko uporabo bodo potrebni rezultati kliničnih raziskav, infrastruktura in usposabljanje ekip.
    Pija Kapitanovič 13. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Hermina A. Nur: Država me je pustila na cedilu

    Sporočilo psihologinje in psihoterapevtke je jasno: tudi po najtežjih preizkušnjah je mogoče začeti znova.
    Gordana Stojiljković 13. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    ODPRTA KUHINJA

    Slivovi cmoki iz pekača: ta različica vam bo prihranila čas

    Če obožujete slivove cmoke, a se vam jih ne ljubi oblikovati in kuhati, poskusite različico iz pekača z zdrobom, slivami in zlatimi drobtinami.
    Mirjam Grilc 13. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tenis

    Ribakini lovorika, Sabalenka tvegala izključitev

    Kazahstanska Rusinja je osvojila svoj tretji turnir za grand slam, obenem pa veliki beloruski tekmici preprečila tretje zaporedno zmagoslavje v New Yorku.
    13. 9. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Javansko morje

    Indonezija: izgubili stik s trajektom, več kot sto ljudi rešili, en človek umrl

    Na trajektu je bilo po navedbah BBC 243 ljudi. Ladja je zašla v slabo vreme, nato pa so okoli 2. ure po lokalnem času z njo izgubili stik.
    13. 9. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    ODPRTA KUHINJA

    Slivovi cmoki iz pekača: ta različica vam bo prihranila čas

    Če obožujete slivove cmoke, a se vam jih ne ljubi oblikovati in kuhati, poskusite različico iz pekača z zdrobom, slivami in zlatimi drobtinami.
    Mirjam Grilc 13. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tenis

    Ribakini lovorika, Sabalenka tvegala izključitev

    Kazahstanska Rusinja je osvojila svoj tretji turnir za grand slam, obenem pa veliki beloruski tekmici preprečila tretje zaporedno zmagoslavje v New Yorku.
    13. 9. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Javansko morje

    Indonezija: izgubili stik s trajektom, več kot sto ljudi rešili, en človek umrl

    Na trajektu je bilo po navedbah BBC 243 ljudi. Ladja je zašla v slabo vreme, nato pa so okoli 2. ure po lokalnem času z njo izgubili stik.
    13. 9. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

    Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje do kredita z nižjo obrestno mero

    Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
    Delo 7. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    »Tu nisi samo številka«

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    FINANCE

    Slovenska podjetja ne smejo več čakati

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo