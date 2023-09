Zapreti se sam vase ni dobro, lahko je celo pogubno

V nadaljevanju preberite:

Slovenska diplomacija je črto pod splošno razpravo letošnje generalne skupščine OZN, na kateri so predsednica Nataša Pirc Musar, zunanja ministrica Tanja Fajon in drugi opravili na desetine pogovorov in nastopov, potegnila s sprejemom v cerkvi sv. Cirila na Manhattnu v organizaciji slovenskega veleposlaništva v Washingtonu in patra Martina Krizologa.