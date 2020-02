Zaradi Ciare letalski rekord med New Yorkom in Londonom

Pomagali so višinski zračni tokovi

Poleg tega da je neurje Ciara na severozahodu Evrope včeraj povzročilo ogromno škodo in marsikje ustavilo promet, je poskrbelo tudi za nenavaden letalski rekord, o katerem poroča britanski BBC. Letalo boeing 747-436 družbe British Airways je namreč včeraj zjutraj od New Yorka do Londona priletelo v štirih urah in šestinpetdesetih minutah, kar je najhitrejši podzvočni čezatlantski polet doslej.Rekord je bil dosežen, ker je Ciara poskrbela za veliko povečanje hitrosti višinskih zračnih tokov nad Atlantikom. Ti so v tem letnem času povsem običajen pojav, zaradi neurja pa so dosegli hitrost okrog 418 kilometrov na uro. In ker so se gibali v smeri letenja rekorderskega letala, sta se hitrosti boeinga in zračnega toka sešteli, tako da je letalo občasno doseglo hitrost 1327 kilometrov na uro, ne da bi pri tem prebilo zvočni zid.Letalo je namreč glede na zrak v okolici, ki se je premikal s 418 kilometri na uro, letelo »le« s hitrostjo nekaj čez 900 kilometrov na uro. Zaradi takšne dodatne pomoči zračnih tokov je Boeing včeraj zjutraj na londonskem letališču Heathrow pristal osemdeset minut prej, kot je bilo to predvideno z voznim redom.Za absolutno najhitrejši čezatlantski polet v zgodovini je poskrbelo nadzvočno letalo concorde družbe British Airways, ki je leta 1996 od New Yorka do Londona priletelo v dveh urah in dvainpetdesetih minutah in doseglo najvišjo hitrost več kot 2170 kilometrov na uro.