Zaradi dogajanja v Turingiji odstopil vladni pooblaščenec za vzhodno Nemčijo

Komentar dopisnice Barbare Zimic: Kaj nam sporoča Turingija

Pooblaščenec nemške vlade za vzhodno Nemčijoje danes na poziv kanclerkeodstopil. Sporen je bil njegov tvit, v katerem je liberalcučestital za izvolitev za ministrskega predsednika Turingije, ki jo je omogočila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD).»Gospa kanclerka Merklova mi je sporočila, da ne morem biti več pooblaščenec zvezne vlade za nove zvezne dežele. Po njeni pobudi sem zaprosil za razrešitev,« je danes na Twitterju zapisal Hirte, sicer član kanclerkinih krščanskih demokratov (CDU) in podpredsednik CDU v Turingiji.Kanclerka je poleg tega nemškemu predsednikupredlagala tudi odstavitev Hirteja s položaja državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu. Posloviti se mora zaradi tvita, v katerem je v sredo čestital Kemmerichu za izvolitev, ko je ta za las premagal dosedanjega ministrskega predsednika iz vrst Levice. »Tvoja izvolitev kot kandidata sredine znova kaže, da turinška rdeče-rdeče-zelena na volitvah ni bila znova izvoljena,« je zapisal.Vloga vladnega pooblaščenca za nove zvezne dežele je, da pomaga pri integraciji petih zveznih dežel, vključno s Turingijo, ki so bile pred letom 1990 del Vzhodne Nemčije. Vodja turinških socialdemokratov (SPD), ki so na zvezni ravni v koaliciji s CDU,je že pozdravil Hirtejev odstop in zahteval nadaljnje posledice izvolitve Kemmericha v CDU. Odstop so pozdravili tudi v opoziciji.Kemmerich je bil v sredo izvoljen za novega ministrskega predsednika Turingije, k čemur so poleg glasov njegovih liberalcev pripomogli predvsem glasovi skrajno desne AfD in CDU. Bil je prvi ministrski predsednik kakšne od nemških dežel, izvoljen ob podpori AfD. Sodelovanje s to skrajno stranko so druge nemške stranke doslej vztrajno zavračale, zato je izbruhnil škandal. Kemmerich je po 24 urah v četrtek odstopil in pozval k predčasnim deželnim volitvam.O zadevi danes razpravljajo tudi na vrhu zvezne koalicije, ki jo poleg CDU in SPD sestavlja še Krščansko-socialna unija (CSU).