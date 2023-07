Za incident na mostu na Krim Rusija krivi Ukrajino

Ruske oblasti so zjutraj poročale o izrednih razmerah na mostu, ki okupirani polotok Krim povezuje z ruskim ozemljem. V eksploziji, o kateri podrobnosti še niso znane, je mladoletna deklica ostala brez staršev, medtem ko je sama na intenzivni negi. Most je bil v zadnjih tednih močno obremenjen zaradi Rusov, ki so romali na počitnice, poroča Guardian, in tako naj bi bilo tudi zjutraj, dokler vozil niso začeli preusmerjati. Kaj se je zgodilo in zakaj naj bi posledično bil poškodovan del mostu na ruski strani, za zdaj še ni znano.

Rusija je, tako Reuters, za incident okrivila Ukrajino in ga oklicala za teroristični napad, ukrajinska vojska pa je dejala, da je bil incident ruska provokacija. Za AFP je odgovornost Kijeva potrdil tudi vir iz ukrajinske varnostne službe SBU, ki je še pojasnil, da je bil most napaden s podvodnimi brezpilotnimi plovili oziroma podvodnimi droni.

Most medtem ostaja zaprt za cestni promet, po poročanju ruske tiskovne agencije Tass pa je bil znova vzpostavljen železniški promet.

Ruski neodvisni spletni časopis The Insider je v zvezi z dogajanjem objavil spodnji video, najprej predvajan na kanalu Krim 24:

На телеканале «Крым 24» показали поврежденную часть Крымского моста. Видео снято из вагона поезда.

Še brez podrobnosti

Most, ki povezuje rusko regijo Krasnodar in ukrajinski polotok Krim, je bil zaradi izrednih razmer začasno zaprt, je danes sporočil proruski guverner polotoka Sergej Aksjonov. Podrobnosti pri tem ni navedel. Po poročanju ruskih medijev in proruskih blogerjev sta menda zjutraj na mostu odjeknili dve eksploziji, pri čemer je bila poškodovana ena oseba.

»Promet na mostu je bil zaustavljen,« je v objavi na telegramu opozoril Aksjonov in dodal, da pristojni organi sprejemajo ustrezne ukrepe. Pri tem sicer ni navedel podrobnosti o dogodku, zaradi katerega so ustavili promet čez most. Njegov svetovalec Oleg Krjučkov pa je vse turiste na Krimu pozval, naj za zdaj ostanejo v svojih nastanitvah.

Tudi rusko ministrstvo za promet ni podalo podrobnosti o dogodku, pojasnilo je le, da je bil del mostu poškodovan, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je ob navajanju izjav oblasti v ruski regiji Krasnodar poročala, da je bila v izrednem dogodku poškodovana ena mladoletna oseba, ruska tiskovna agencija Tass pa, da je bil zaustavljen tudi trajektni promet, ki poteka ob mostu. Izredne razmere bi sicer lahko vplivale tudi na železniški promet.

19-kilometrski most na Krim je Rusija zgradila leta 2018, ko je z njim vzpostavila cestno in železniško povezavo med ruskim ozemljem in polotokom, ki si ga je nezakonito priključila leta 2014. Oktobra lani je bil most začasno zaprt po siloviti eksploziji, za katero je pred kratkim odgovornost posredno prevzela Ukrajina.