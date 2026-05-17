Zaradi ebole so razglasili mednarodni alarm

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v Kongu in Ugandi razglasila globalne izredne razmere, po te, ko se je v omenjenih državah razširila ebola. Gre za drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi. Najvišja stopnja je pandemija, poroča STA.

Iz ene od kongovskih provinc poročajo o najmanj 80 smrtnih žrtvah, medtem ko sumijo, da je obolelih še najmanj 246. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva.

Guardian poroča, da sta bila v ugandski prestolnici Kampali v petek in soboto prijavljena dva primera, eden od obolelih je umrl. Bolezen se je, kot za zdaj kaže, prenesla prek potnikov iz Konga. Zdravstveni delavci se trudijo, da bi našli obolele in vse, ki so bili v stiku z njimi, in zajezili širjenje ebole.

Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007.

Eden od domačinov je za Associated Press povedal, da ljudje vsak dan umirajo in da v enem dnevu pokoljejo dva, morda celo tri ali več ljudi, ki so umrli zaradi bolezni.

Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je v soboto sporočil, da so doslej zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev in 336 domnevnih primerov. FOTO: Victoire Mukenge/Reuters

Ebola je zelo nalezljiva bolezen, ki se prenaša s telesnimi tekočinami, med drugim z bruhanjem, krvjo ali semenom. Pogosto je smrtna.

»Za sev bundibugyo ni cepiva, ni specifičnega zdravljenja. Ima zelo visoko stopnjo smrtnosti, ki lahko doseže 50 odstotkov,« je po poročanju STA opozoril minister za zdravje DR Kongo Samuel-Roger Kamba. Med simptomi bolezni so vročina, krvavitve in bruhanje.

Cepiva so na voljo le za sev zaire, ki ima sicer višjo stopnjo smrtnosti, in sicer od 60 do 90 odstotkov.

V petek so uradniki v Kongu potrdili najmanj 65 smrtnih žrtev in 246 domnevnih okuženih, Ker so pacienti iskali pomoč v zdravstvenih domovih, se je okužba širila še na zdravstveno osebje. Guardian poroča še, da je v majhnih lokalnih skupnostih iskanje stikov pogosto težko ali celo nemogoče. Na nekaterih predelih, na katere se je razširil izbruh, divjajo vojaški spopadi.

V Demokratični republiki Kongo imajo sicer izkušnje z obvladovanjem izbruhov ebole, vendar se v državi soočajo z logističnimi težavami pri zagotavljanju strokovnega kadra in oskrbe prebivalcev najbolj prizadetih regij.

Prejšnji izbruh ebole, zaradi katere je v zadnjih 50 letih v Afriki kljub napredku pri cepivih in zdravljenju umrlo okoli 15.000 ljudi, je avgusta lani prizadel osrednji del celine.