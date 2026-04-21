Zaradi groženj s podtaknjenimi bombami na Hrvaškem spet evakuirali več šol

Policija je bila v torek zjutraj obveščena o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah. Obvestilo je prejelo več srednjih šol na območju Zagreba in Dubrovniško-neretvanske županije, je sporočila hrvaška policija. Učence in osebje so zaradi groženj z bombo evakuirali, policija pa pregleduje objekte.

Podobne grožnje je že v ponedeljek prejelo več šol v Splitu, a so se izkazale za lažne.

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade v Zagrebu je danes v sporočilu za javnost obsodilo takšna dejanja. Kot so še dodali, pričakujejo hitro ukrepanje policije in pravosodja, da bi bili storilci ustrezno kaznovani in bi v prihodnje preprečili podobne incidente.

Po poročanju časnika Jutarnji list so lažne grožnje z bombami prejeli po celotnem Balkanu, med drugim v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in v Severni Makedoniji. Šlo naj bi za grožnje, ki so jih pristojni prejeli po elektronski pošti, eksplozivne naprave pa naj bi bile podtaknjene po šolah in v nakupovalnih središčih.

Lokalni mediji so o prvi grožnji poročali 30. marca, ko so evakuirali več osnovnih šol v Banjaluki. Dan kasneje so po poročilih evakuirali nakupovalna središča v Beogradu in Nišu. Nekatera sporočila so vsebovala tudi grožnje s smrtjo, še navaja Jutarnji list.