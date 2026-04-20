Zaradi groženj z bombami poteka evakuacija učencev iz več deset šol

Danes okoli devete ure so številne hrvaške medijske redakcije, srednje šole in institucije, med njimi tudi ministrstva, prejele grozilno elektronsko sporočilo o domnevno nastavljenem eksplozivu v nekaterih splitskih srednjih šolah.

Po poročanju Slobodne Dalmacije je bilo v sporočilu menda omenjenih približno dvajset srednjih šol v Splitu. Policija grožnjo obravnava resno in je na teren napotila vse razpoložljive enote, ki pregledujejo šolske objekte, da bi preverili verodostojnost navedb.

V več šolah so preventivno evakuirali dijake in zaposlene, dokler pregledi ne bodo končani. Po zadnjih informacijah so med drugim izpraznili Pet gimnazijo Vladimirja Nazorja in Pomorsko šolo. Ravnateljica slednje Mirela Žižić je potrdila, da so se za evakuacijo odločili preventivno.

Za zdaj ni informacij, da bi eksploziv dejansko našli, policijska preiskava pa še poteka.