Zaradi grožnje plazu bodo na Papui Novi Gvineji evakuirali 7900 ljudi

Oblasti na Papui Novi Gvineji bodo zaradi grožnje novega plazu evakuirale skoraj 7900 ljudi iz bližine območja, kjer se je pred dnevi sprožil obsežen zemeljski plaz. Plaz je pod seboj po ocenah pokopal 2000 ljudi, Združeni narodi pa medtem opozarjajo, da je le malo verjetno, da bodo še našli preživele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številne države so Papui Novi Gvineji že napovedale pomoč. FOTO: Handout AFP

Prizadevanja za reševanje in pomoč ovirajo odročnost lokacije, prekinjene cestne povezave, močno deževje in nasilje plemen v bližini. Upravitelj province Enga Sandis Tsaka je zato opozoril, da bi se lahko nesreča še poslabšala. Trenutno skušajo urediti evakuacijo skoraj 7900 ljudi, saj z gore Mungalo še naprej odnaša zemljo in kamenje.

Satelitski posnetki iz ponedeljka so pokazali velikanski obseg naravne katastrofe. Med drugim se vidi ogromen madež rumenih in sivih ruševin, ki je presekal zeleno grmičevje in prekinil edino cesto v regiji.

Do prizadetega območja je mogoče priti le po zraku. FOTO: Emmanuel Eralia/AFP

Plaz, ki se je sprožil v petek, je pod seboj po ocenah pokopal okoli 2000 ljudi. Od takrat se skušajo domačini in reševalci dokopati do njih. Vendar je upanja vse manj, da se bo še našlo preživele. Niels Kraaier iz lokalne pisarne Unicefa je za AFP opozoril, da ne gre več za reševalno misijo. »Zelo malo verjetno je, da bi preživeli,« je dejal o pogrešanih.

Številne mednarodne organizacije in države so že napovedale pomoč državi, med drugim Svetovna zdravstvena organizacija in Kitajska. Avstralija je medtem napovedala humanitarno pomoč v višini 1,5 milijona evrov, Nova Zelandija pa je danes obljubila za okoli 850.000 evrov pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Plaz je pod sabo pokopal 2000 ljudi. FOTO: Handout AFP

Prizadeto območje je tako odročno, da je do njega mogoče priti skorajda izključno po zraku. Leži južno od ekvatorja, kjer so sicer pogosta močna deževja. Marca je zaradi zemeljskega plazu v bližnji provinci umrlo najmanj 23 ljudi.