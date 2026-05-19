    Zaradi ebole v Kongu več kot 130 mrtvih, nekaj bolnikov bo sprejela Nemčija

    Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je v DR Kongo in Ugandi v ponedeljek razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja na celini.
    Pri WHO so mobilizirali 4,7 tone nujnih medicinskih pripomočkov in zdravil za pomoč območjem, kjer razsaja ebola. FOTO: WHO/Reuters
    Ma. J.
    19. 5. 2026 | 10:45
    19. 5. 2026 | 12:55
    5:12
    A+A-

    V Demokratični republiki Kongo so potrdili najmanj 131 primerov smrti zaradi izbruha ebole, sumijo pa več kot 513 okužb, so sporočile lokalne oblasti. Virus so po njihovih podatkih opazili na širšem območju. Dva primera in eno smrt pa so potrdili tudi v Ugandi, so po poročanju BBC dejali pri Ameriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC).

    Smrtonosni sev ogroža od vojne razdejano območje

    Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izbruh vrste ebole, ki jo povzroča virus bundibugjo, razglasila za mednarodno nevarnost. Sev so prvič izolirali leta 2007, zanj pa ni niti cepiva niti specifičnega načina zdravljenja. Med simptomi bolezni so vročina, krvavitve in bruhanje.

    Oblasti v Kongu mirijo prebivalce, njihove ekipe pa že preiskujejo izvor okužb. Vlada opozarja, da ni razloga za paniko. Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je zaradi izbruha ebole v DR Kongo in Ugandi v ponedeljek sicer razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja na celini.

    »Globoko sem zaskrbljen nad obsegom in hitrostjo epidemije,« je v zvezi z izbruhom ebole danes dejal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    Direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus opozarja, da izbruh ebole v DR Kongo pomeni mednarodno krizo. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Med obolelimi z ebolo je tudi ameriški zdravnik, so potrdili pri CDC in misijonski skupini, s katero je sodeloval. Moškega bodo odpeljali v Nemčijo na zdravljenje, so povedali za CBS News. Čeprav CDC ni navedel imena zdravnika, je misijonska skupina Serge dejala, da je eden izmed njihovih članov Peter Stafford pozitiven na ebolo. Tudi dva druga zdravnika sta bila izpostavljena virusu med obravnavo pacientov, med njimi tudi Staffordova žena Rebekah. Noben izmed njiju ne kaže simptomov in sta v karanteni. 

    Po poročanju CBS News je bilo v DR Kongo virusu izpostavljenih šest Američanov, CDC pa podpira, da tisti, ki so najbolj izpostavljeni, zapustijo afriško državo. Ameriška vlada naj bi poskušala zagotoviti prevoz za manjše število Američanov iz DR Kongo na varno izolirano lokacijo. Po zadnjih poročanjih tiskovne agencije DPA bodo ameriškega državljana sprejeli v Nemčiji. Po navedbah nemškega ministrstva za zdravje bodo sprejeli še šest oseb z visokim tveganjem za okužbo, njihova državljanstva niso znana.

    Razmere morda hujše kot na prvi pogled

    Ameriška javna agencija za zdravstvo je na tiskovni konferenci povedala, da je tveganje za Američane relativno nizko, kljub temu pa bodo predstavili ukrepe, s katerimi bodo preprečili bolezni vstop v državo. Za potnike brez ameriškega potnega lista, ki so bili v zadnjih 21 dneh v Ugandi, DR Kongo, Južnem Sudanu ali na drugem okuženem območju, bodo uvedli omejitev vstopa v državo, druge potnike pa bodo strogo preverjali.

    Agencija je prav tako opozorila, da bi lahko šlo za »precej večji izbruh«, kot ga trenutno zaznavajo in prijavljajo, pri čemer obstaja veliko tveganje za lokalno in regionalno širjenje.

    Med simptomi bolezni so vročina, krvavitve in bruhanje. FOTO: Jospin Mwisha/AFP
    Med izbruhom ebole v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016 se je okužilo več kot 28.600 ljudi, kar je bil največji izbruh virusa od njegovega odkritja leta 1976. Bolezen se je razširila v več držav znotraj in zunaj Zahodne Afrike, vključno z Gvinejo, Sierro Leone, ZDA, Združenim kraljestvom in Italijo, ter zahtevala 11.325 smrtnih žrtev.

    Previdno s pogrebnimi obredi

    Vodja Afriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni Jean Kaseya je za BBC pred tem povedal, da je število domnevnih primerov doseglo skoraj 400. Dejal je, da morajo ljudje zaradi odsotnosti cepiv in učinkovitih zdravil upoštevati javnozdravstvene ukrepe, vključno s smernicami glede ravnanja ob pogrebih oseb, ki so umrle zaradi bolezni.

    V Sloveniji potrdili smrt zaradi malarije, UKC zaznal porast primerov bolezni

    Skupnostni pogrebi, pri katerih so ljudje pomagali umivati trupla svojih bližnjih, so v zgodnjih fazah velikega izbruha pred več kot desetletjem prispevali k številnim okužbam. Pri WHO so DR Kongo in Ugandi, kjer so potrdili primere okužb, svetovali pregledovanje na mejah, da bi preprečili širjenje virusa.

    Sosednje države je WHO obenem pozval, naj okrepijo svojo pripravljenost in odzivnost, vključno z nadzorom v zdravstvenih ustanovah in lokalnih skupnostih. Ruanda je sporočila, da bo kot preventivni ukrep poostrila nadzor na meji z DR Kongo, Nigerija pa, da pozorno spremlja razmere.

