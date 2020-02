Zaradi izbruha okužb sestanek odbora za zdravstvo

Delavci v Seulu razkužujejo prostore. FOTO: Afp



Šabeder v Rimu

Zaradi izbruha okužb s koronavirusom v sosednji Italiji je po ocenah ministrstva za zdravje možnost pojava tega virusa pri nas velika. Danes bo tako potekalo srečanje z vodstvi bolnišnic , sklican pa je tudi odbor DZ za zdravstvo. V Rimu se bodo sestali še zdravstveni ministri sosednjih držav.Člane odbora DZ za zdravstvo bodo na današnji seji z informacijami o trenutnem stanju in preventivnih ukrepih, ki se izvajajo oziroma se bodo pričeli izvajati, seznanili predstavniki ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter drugi pristojni. Zaradi izrednih ukrepov , ki jih je ob širjenju novega koronavirusa konec tedna sprejela sosednja Italija, se bodo danes na Mestni občini Koper na pobudo županov občin slovenske Istre sestali predstavniki pristojnih zdravstvenih in drugih služb. Namen sestanka je prevetriti obstoječe postopke ravnanja ob morebitnem pojavu koronavirusa na območju slovenske Istre ter se dogovoriti o sprejemu preventivnih ukrepov po posameznih področjih delovanja.V Rimu bo danes sestanek ministrov za zdravje sosednjih držav, ki ga je zaradi širjenja koronavirusa sklicala italijanska vlada. Na srečanju, ki se ga bo udeležil tudi slovenski minister, bodo govorili o nadaljnjih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa.V Italijo, kjer je žarišče okužb s koronavirusom v Lombardiji, bo danes tudi odpotovala mednarodna misija strokovnjakov, da oceni tamkajšnje razmere. Po obstoječih ocenah je sicer tveganje pojava žarišč v drugih državah EU zmerno do veliko.