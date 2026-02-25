Minulo leto za novinarje najbolj smrtonosno v zgodovini

Lani je bilo po svetu ubitih 129 novinarjev in medijskih delavcev, je danes sporočila ameriška nevladna organizacija Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) in poudarila, da je bilo leto 2025 najbolj smrtonosno leto za novinarje, odkar so pred več kot tremi desetletji začeli spremljati te podatke. Za dve tretjini smrti je bil odgovoren Izrael.

Po besedah izvršne direktorice CPJ Jodie Ginsberg novinarji v rekordnem številu umirajo v času, ko je dostop do informacij bolj pomemben kot kadarkoli prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Vsi smo ogroženi, ko so zaradi poročanja ubiti novinarji,« je opozorila.

Več kot tri četrtine vseh žrtev je lani umrlo na območjih, kjer so se odvijali konflikti, piše v posebnem poročilu CPJ.

Pogreb palestinskega novinarja, ki so ga Izraelci ubili minuli teden. FOTO: Ramadan Abed/Reuters

Tako kot leto prej je bil Izrael tudi lani odgovoren za dve tretjini smrti predstavnikov sedme sile. Med 86 novinarji, ki so jih ubile izraelske sile, je bilo več kot 60 odstotkov Palestincev, ki so poročali iz Gaze, piše v poročilu.

Po podatkih CPJ je bilo medtem Sudanu lani ubitih devet, v Ukrajini pa štirje novinarji.

Odbor je ob tem izpostavil, da so novinarji in medijski delavci vedno bolj ranljivi tudi zaradi vse bolj razširjene kulture nekaznovanja storilcev. Obenem njihove smrti pogosto niso predmet transparentnih preiskav.

»Povečanje števila ubitih novinarjev je simptom širšega upadanja svobode tiska in varnosti novinarjev po vsem svetu,« so še opozorili v poročilu.