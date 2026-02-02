Zaradi kaosa na sodiščih številni ločenci morda še vedno poročeni

Medtem ko poskuša vlada poljskega premiera Donalda Tuska razveljaviti nekatere kontroverzne reforme sodstva, ki so jih državljanom vsilili skrajno desno usmerjeni predhodniki, je na dan prišla slaba novica za ločence. Izkazalo se je namreč, da bi bili lahko nekateri pari še zmeraj poročeni.

Politico poroča, da je zmeda nepričakovan rezultat dolgoletnega boja aktualne poljske vlade v politiziranem sodnem sistemu. Morda vse skupaj sploh še ne bi prišlo na dan, če se ne bi ločeni par iz enega od severovzhodnih mest odpravil na sodišče zaradi rutinskega postopka delitve premoženja. Namesto tega so jima povedali, da sploh nista ločena.

Tuskova proevropska administracija je namreč razveljavila odločitve nekaterih sodnikov, ki jih je na položaj imenovala desna vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je bila na položaju med letoma 2015 in 2023. Sodnik, ki je obravnaval ločitveni primer omenjenega para, je razsodil, da sodba o ločitvi ni pravno obstoječa, saj jo je podpisal eden od sodnikov, imenovanih v okviru reforme pretekle vlade.

Minister za pravosodje v njej je bil Zbigniew Ziobro. Njegove reforme so, kot je kasneje razsodilo tudi sodišče Evropske unije, spodkopale neodvisnost poljskega sodstva. Tuskova vlada se še zdaj ukvarja s tem, kako znova postaviti sistem, ne da bi pri tem ogrozili pravno varnost.

Ni jasno, koliko sodb glede ločitev bi bilo lahko spornih. V državi se na leto opravi okrog 57.000 ločitev. Ena od odvetnic iz Varšave je po poročanju Politica sicer povedala, da sodišče, ki obravnava premoženjski spor, ne bi smelo podvomiti o veljavnosti sodbe o razvezi. Odvetnik iz Wrocława pa je opozoril, da bi lahko imel ta zaplet širše posledice: »Sistem, ki začne množično dvomiti o lastnih sodbah, preneha biti učinkovit sistem. Nihče si ne želi na tisoče ljudem povedati, da njihove ločitve, dedovanje ali druge sodbe niso zakonite.«

Na Poljskem bodo prihodnje leto potekale parlamentarne volitve. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Leta 2017 je Ziobrova vlada odločila, da bo večino članov Nacionalnega sodnega sveta izbral parlament, in ne sodniki, in tako desni stranki Zakon in pravičnost dala v roke škarje in platno. Tuskova vlada si vse do volitev prizadeva znova postaviti učinkovit in pravičen, na zakonih temelječ sistem. Eden od predlogov, s katerim bi poskušali rešiti zmedo glede (ne)sodnikov, je ta, da bi parom brez otrok omogočili ločitev na matičnem uradu, s čimer bi se izognili sodiščem.

Minister za pravosodje Waldemar Żurek je ob najnovejši sodbi glede para, ki v očeh zakona očitno ni ločen, dejal, da je »zelo skrb vzbujajoče, ko kriza okrog politično nastavljenih sodnikov prodre v najbolj intimna življenja državljanov – v družinske zadeve, finance oziroma osnovno pravno varnost«.

Zbigniew Ziobro trenutno živi na Madžarskem. V Budimpešti so mu namreč dali politični azil. Tuskovo vlado redno kritizira, najnovejši zaplet je opisal kot »načrtni kaos in anarhijo«.

Na Poljskem bodo prihodnje leto potekale parlamentarne volitve. Stranka Zakon in pravičnost že izvaja predvolilno kampanjo in ne skopari s kritikami na račun sedanje vlade. Tuskova državljanska koalicija glede na rezultate anket sicer vodi, vendar podpora njenim koalicijskim partnerjem pada.