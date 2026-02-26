  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Zaradi kepanja v New Yorku župan Mamdani v sporu s policijo

    V newyorškem parku so obiskovalci v policiste namesto snežnih kep začeli metati kose ledu in kamenja.
    V pondeljek se je v parku Washington Square za kepanje zbralo veliko število obiskovalcev. FOTO: Ryan Murphy/AFP
    V pondeljek se je v parku Washington Square za kepanje zbralo veliko število obiskovalcev. FOTO: Ryan Murphy/AFP
    Ma. J.
    26. 2. 2026 | 11:02
    26. 2. 2026 | 11:28
    2:34
    Severovzhod ZDA je v zadnjih dneh prekrila neobičajno visoka snežna odeja. Čeprav so zaradi snežnega neurja zaprli šole in javni promet ter odpovedali več tisoč letov, so se v New Yorku nekateri, predvsem otroci, snega razveselili. Na družbenih omrežjih so na začetku tedna zaokrožili posnetki kepanja v enem izmed parkov v Greenwich Villagu, a se je to kmalu sprevrglo v obračun med policisti in nekaterimi posamezniki.

    Newyorčani ujeti v snežnem neurju s sunki vetra do 100 kilometrov na uro

    V parku Washington Square so obiskovalci v policiste, ki so jih tja poklicali za ohranjanje varnosti ter vzdrževanja reda in miru, začeli metati kose ledu in celo kamenje. Po poročanju ameriških medijev so morali dva policista prepeljati v bolnišnico zaradi poškodb na obrazu.

    Newyorška policija je pozvala, da morajo štirje povzročitelji, stari med 18 in 20 let, kazensko odgovarjati za napad, in objavila njihove fotografije. Tamkajšnji župan Zohran Mamdani tega ne vidi tako. Na torkovi tiskovni konferenci je dejal, da gre po njegovem za nedolžno kepanje med otroci in potrebe po preiskovanju kaznivih dejanj ni. »Policisti so tako kot drugi javni uslužbenci med zgodovinskim snežnim neurjem poskrbeli, da smo bili Newyorčani varni in da je promet tekel. Pokažite jim spoštovanje,« je kljub temu pozval newyorški župan.

    V sredo je Mamdani priznal, da je kepanje ušlo z vajeti, a poudaril, da je bilo to kljub temu samo kepanje. Pošalil se je, da morajo otroci, ko se šole ponovno odprejo, kepe raje metati v njega, navaja BBC.

    Vodja newyorške policije Jessica Tisch se z županom ni strinjala in je na družbenem omrežju zapisala: »Takšno vedenje ni le sramotno, ampak tudi kaznivo.«

    »Županov odziv kaže na popolnoma neuspešno vodenje. To bi bilo le 'kepanje'. To je bil napad – odrasli so metali kose ledu in kamenja, zaradi česar sta dva policista končala v bolnišnici s poškodbami glave in obraza,« je v torek povedal predsednik združenja za dobrobit policistov New Yorka Patrick Hendry.

    New York policija ZDA otroci kepanje Zohran Mamdani

