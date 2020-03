Zaradi koronavirusa Facebook poka po šivih

REUTERS »Nikoli doslej nisem videl česa takšnega,« pravi o porastu prometa na FB Mark Zuckerberg. FOTO: Leah Millis/Reuters

Tudi Facebookovi sodelavci delajo od doma

Uporabniki facebooka v času koronavirusa iščejo bolj verodostojne vire informacij.

Večja pozornost verodostojnim virom informacij

Odkar so številne države uvedle omejitve in ponekod celo popolne prepovedi gibanja zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, skokovito narašča promet na družbenih omrežjih. Facebook se tako zaradi nenehnega naraščanja števila sporočil, skupinskih klepetov in iskanja člankov že sooča s tehničnimi težavami, poroča britanski BBC.V Italiji so tako v zadnjem mesecu dni zaznali tisočodstotno povečanje skupinskih klepetov prek facebooka, skupno pa se je promet na vseh Facebookovih platformah, kamor spadata tudi instagram in whatsapp, v zadnjem času povečal za polovico. Nenehno naraščajoč promet opažajo v Facebooku po vsem svetu, zato so že morali znižati kakovost videoposnetkov, povečati zmogljivost sistema in uvesti še nekaj tehničnih rešitev, da sistem sploh še lahko deluje.je v soboto v intervjuju za New York Times dejal: »Trudimo se, da nam ne pregorijo žarnice. Nikoli doslej nisem videl česa takšnega!«Doslej so bile namreč za facebook največje konice ob božičnih praznikih, novem letu in ob olimpijadah, vendar so trajale razmeroma kratek čas in nanje so se imeli čas dobro pripraviti. Zdaj pa konica ni več konica, ampak trajajoči vrh, ki nenehno narašča, in nihče ne ve, kako dolgo bo trajal.Pri Facebooku je dodatna težava to, da zaradi koronavirusa veliko njihovih sodelavcev dela od doma. Dosedanja politika podjetja ni nikoli šla v to smer, zato na takšno spremembo niso bili pripravljeni in so bili preslabo opremljeni. Vendar samo delovanje omrežja za zdaj še uspevajo vzdrževati, trpelo pa bo moderiranje in nadziranje vsebin. Vodstvo Facebooka je namreč ocenilo, da moderatorji od doma ne morejo delati dovolj kakovostno in učinkovito, zato bodo še naprej delali v poslovnih prostorih podjetja, vendar jih bo zaradi previdnostnih ukrepov manj.To pomeni, da bodo lahko pregledali in nadzorovali manj vsebin in da bo več vsebin prepuščenih v presojo umetni inteligenci. Ali je to pametna poteza, bo pokazal čas, vsekakor pa obstaja možnost, da se bo na facebooku povečala količina spornih vsebin in lažnih novic. To omrežje je pred časom že bilo precej uspešno gojišče za ustvarjalce lažnih novic, vse dokler niso leta 2018 spremenili algoritmov, ki so vedno bolj v ozadje odrivali novičarske vsebine in vedno bolj podpirali nevtralne družinske teme.Sicer pa iz novega internega Facebookovega poročila izhaja, da vsaj v času nevarnosti koronavirusa ljudje na tem omrežju znova vedno bolj iščejo tudi novičarske vsebine, toda pri tem večinoma uporabljajo najbolj verodostojne vire, poroča New York Times. Iz tega poročila, ki ga je pripravil Facebookov strokovnjak za obdelavo podatkov, izhaja tudi, da v podjetju zanimanje ljudi glede koronavirusa z algoritmi tudi sami aktivno usmerjajo k verodostojnim in uradnim virom informacij. Tako je podpredsednik Facebooka za globalna novičarska partnerstvaizjavil, da »delamo nadure, da bi ljudem pomagali najti in deliti verodostojne informacije lokalnih in mednarodnih izdajateljev in strokovnih zdravstvenih organizacij.«Ob vsem porastu prometa in težavah z njim pa pri Facebooku opozarjajo na to, da podjetje finančno od takšne evforične rasti ne bo imelo dodatne koristi, saj ob naraščanju uporabe omrežja zaradi koronavirusa po drugi strani upada število oglaševalcev, ki so njihov glavni vir prihodkov.