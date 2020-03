FOTO:Zaradi koronavirusa ga je napadla še desnica

Tržaške izredne razmere

Trst v zadnjih dveh tednih ni več tako obljuden. Foto Mavric Pivk



Gabrovca napadel predstavnik Lige

»Počutim se dobro, a sem zaseden s številnimi preiskavami v bolnišnici. Bom pa na voljo, ko bo okužba mimo,« nam je poslal sms, deželni svetnik Furlanije - Julijske krajine in deželni tajnik stranke Slovenska skupnost. Zamejski politik se je okužil s koronavirusom v soseščini. Po ­zobeh ga vlači tudi italijanska ­politična desnica.Po predvidevanjih se je Gabrovec lahko okužil v Trevisu, kjer se je vkrcal na letalo za Apulijo, ali pa ko se je 20. februarja udeležil srečanja na Univerzi v Vidmu. Tega se je kot gost udeležil tudi profesor iz Piemonta, o katerem se je pozneje pokazalo, da je bil pozitiven na testu za koronavirus. Gabrovec se je v torek udeležil prvega dela zasedanja deželnega sveta, na katerem so obravnavali prav problematiko koronavirusa, a se ni počutil dobro, zato je zapustil sejo. Zaradi njega so v dogovoru z deželnim predsednikompreklicali tudi včerajšnje in današnje zasedanje deželnega sveta. Bolni politik je na opazovanju v Glavni bolnišnici v Trstu. Testirali bodo vse, ki so prišli v stik z njim – od njegovih sorodnikov in znancev do drugih deželnih svetnikov. Prostore deželnega sveta so razkužili.»Nisem se šel testirat,« je včeraj dejal tržaški odvetnik Peter Močnik, ki je tudi predsednik deželnega sveta Slovenske skupnosti. »V zadnjem času se stranka ni sestajala,« je pojasnil. Po njegovih besedah je Trst, kjer so izredne zaščitne ukrepe podaljšali do sredine marca, precej prazen. »Hkrati razsaja gripa in ljudje se večinoma zadržujejo doma,« je dodal.Na spletnih straneh Furlanije - Julijske krajine so včeraj objavili, da je s koronavirusom okuženih 18 ljudi. Dopoldne so zadržali v osami osem deželnih svetnikov, ki so na torkovi dopoldanski seji sedeli blizu Gabrovca. Po protokolu, ki so ga uvedli, mora vsakdo, ki je prišel v stik s koronavirusom – če je bil od okuženega več kot 15 minut oddaljen manj kot dva metra – za 14 dni v karanteno.Med svetniki, ki so pristali v karanteni, je Gabrovca ostro kritiziral predstavnik Lige, so včeraj poročali spletni Primorski dnevnik in nekateri drugi tržaški portali. Njegovo odločitev, da se je kljub sumljivim simptomom udeležil torkove seje deželnega sveta, je označil za neodgovorno in neumno. Gabrovčevo ravnanje naj bi po njegovih besedah pripomoglo tudi k temu, da svet ni sprejel nujnih kriznih ukrepov za pomoč podjetjem v trenutnih razmerah. Tržaška županja, prav tako iz vrst Lige, je celo očitala Gabrovcu, da na facebooku zavrača uporabo italijanskega jezika.Gabrovec se je v zadnjih tednih zameril političnim nasprotnikom z desnice, ker je glasoval proti zakonu, ki ga je izglasovala večina, da deželna vlada sprejme dodatne ukrepe za ohranitev spomina na fojbe in eksodus. Svoj glas je obrazložil s tem, da fojb, povojnih pobojev in eksodusa nihče ne zanika, ampak da je treba tisto obdobje obravnavati skupaj z vsem, kar se je dogajalo prej – pred in med vojno.