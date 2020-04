Zaradi koronavirusa (še) ne bodo preložili volitev

Vsak dan manj novih primerov

»Sem previdno optimistična, a še naprej se je treba držati ukrepov«. Jacinda Ardern, novozelandska premierka

Stroge omejitve dobro sprejete, število kršitev se povečuje

AFP Vsi, ki bodo prišli na Novo Zelandijo, bodo morali v skladu z vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe najprej za 14 dni v karanteno v enega od za to določenih hotelo v mestu Auckland. FOTO: Sanka Vidanagama/AFP

Prišleki še naprej v obvezno karanteno

Opozicija za kasnejši datum volitev

Kar 6,6 milijarde evrov izpada prihodkov v turizmu

AFP Zaradi omejitev potovanj je tudi na Novi Zelandiji med gospodarskimi panogami najbolj na udaru turizem. Izpad prihodkov v pol leta ocenjujejo na 6,6 milijarde evrov.

FOTO: Sanka Vidanagama/AFP

Iz dežele Kivijev, Nove Zelandije, ki s 1239 okuženimi in enim samim smrtnim primerom sodi med najuspešnejše države pri spopadanju z epidemijo koronavirusa , danes poročajo o 29 novih potrjenih okužbah, kar je najnižje število v zadnjih dveh tednih, odkar so pristojni uvedli stroge ukrepe. Premierkaje po poročanju časnika Guardian prebivalce kljub temu pozvala, naj še naprej dosledno upoštevajo omejitve, saj so se te za zdaj izkazale kot učinkovite, ob tem pa je zavrnila možnost, da bi zaradi izbruha okužbe volitve z 19. septembra preložili na 21. november.Tako kot iz nekaterih drugih držav po svetu, kjer se je s koronavirusom skupno okužilo že več kot poldrugi milijon prebivalcev, za posledicami bolezni covid-19 pa jih je umrlo 90.000, tudi iz Nove Zelandije že od začetka tedna prihajajo spodbudne novice o upadanju števila novookuženih.V otoški državi s slabimi petimi milijoni prebivalcev so testi, dnevno so jih opravili približno 4000, v ponedeljek potrdili 67 novih okužb, v torek 54 v sredo 50 in danes 29. Doslej jim je uspelo pozdraviti 282 obolelih, 12 jih še okreva v bolnišnicah, pri čemer sta dva v kritičnem stanju.Vlada se je za štiritedenske preventivne ukrepe za omejitev širjenja okužbe odločila pred 14 dnevi, in čeprav so ti zelo strogi – Novozelandci smejo od doma le po najnujnejših opravkih, če gredo v službo ali rekreacijo –, so bili med prebivalci dobro sprejeti. Kljub temu policisti opozarjajo, da število kršiteljev, ki ne upoštevajo, da morajo biti doma, narašča, saj so jih v tem tednu v samo 24 urah obravnavali 76, vseh skupaj doslej pa 376.Premierka Jacinda Ardern je dejala, da je na poti okrevanja iz epidemije mogoče pričakovati še tako vzpone kot padce, a da dogajanje v zadnjih dneh kljub temu kaže, da bi najhujše lahko bilo za njimi. »Sem previdno optimistična, a še naprej se je treba držati ukrepov,« je po poročanju Guardiana včeraj povedala novinarjem v parlamentu. »Vi ste tisti, ki lahko prekinete verigo prenosa okužbe in to počnete drug za drugega,« je Kivijem sporočila premierka in napovedala, da bodo vsi prišleki v državo morali še naprej za 14 dni v karanteno v enega od 14 hotelov v Aucklandu. Večina doslej zabeleženih primerov okužbe je bilo namreč »uvoženih«.Ardernova je zavrnila možnost, da bi zaradi epidemije volitve preložili s septembra na kasnejši datum. Odlog predlagajo v populistični opozicijski stranki New Zealand First, kjer je, tudi namestnik premierke, dejal, da so se že prej zavzemali, da bi volitve izpeljali 21. novembra, in da je zaradi koronakrize zdaj ta datum še bolj smiseln. Po mnenju opozicije je namreč vprašanje, koliko ljudi se jih bo septembra sploh udeležilo. Ardernova, ki je datum volitev določila v januarju, se je na pomisleke opozicije danes odzvala z izjavo, da je za zdaj še preveč neznank, da bi lahko sprejeli odločitev za kasnejši datum.Zaradi izboljšanja razmer je gospodarstvo vlado pozvalo, naj čim prej prouči možnost, v katerih panogah bi lahko najprej sprostili omejitve, in predstavi načrt za pomoč gospodarstvu pri izhodu iz krize.Tudi na Novi Zelandiji je med področji, ki jih je koronakriza najbolj prizadela, turizem , kjer zaradi manjše turistične potrošnje v prihodnjega pol leta pričakujejo za 6,6 milijarde evrov izpada prihodkov, zaradi česar pričakujejo, da se bodo v težavah znašla številna podjetja. Prvi datum, o katerem v vladi razmišljajo, da bi lahko za eno stopnjo omilili ukrepe za omejitev širjenja okužbe, je za zdaj 20. april.