Zaradi koronavirusa v ZDA do konca maja 100.00 mrtvih

V ZDA je doslej zaradi covida-19 umrlo najmanj 73.431 ljudi. Nekdanji direktor ameriškega centra za nadzor nad boleznimi (CDC)je v ameriškem kongresu ocenil, da bo število mrtvih zaradi covida-19 v državi do konca maja naraslo na 100.000, in dodal, da se je boj proti pandemiji v ZDA šele prav začel. Predsednik ZDAse je sicer že preusmeril v oživljanje ekonomije.Letošnji poletni operni festival v Veroni, ki poteka v znameniti veronski areni, je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedan, so sporočili organizatorji. 80.000 ljudi, ki so že kupili vstopnice za letošnjo sezono, bo te lahko zamenjalo za festivalske dogodke prihodnje leto, lahko jih bo zamenjalo za vrednotnice, lahko pa denar od kupljenih vstopnic podarijo fundaciji.Ustavno sodišče ima na dnevnem redu današnje seje tudi pobudi za oceno ustavnosti odlokov o začasni splošni prepovedi zbiranja na javnih mestih in omejitvi gibanja zunaj občin ter odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Ustavno sodišče je sicer z odločitvijo, objavljeno 17. aprila, zadržalo del odloka o omejitvi gibanja , ki določa čas trajanja ukrepov, in vladi naložilo, da mora vsaj vsakih sedem dni preverjati upravičenost ukrepov.Vlada je sicer v zadnjih tednih že zavrnila očitke o protiustavnosti omejevalnih ukrepov, med drugim z argumentom, da so bili nujni za zagotovitev varovanja javnega zdravja. Je bil pa po odločitvi ustavnega sodišča glede odloka o prepovedi gibanja do ustavnega sodišča oster premier, ki mu je očital dvojna merila in dodal, da imamo najbolj spolitizirano ustavno sodišče doslej.Kolegij predsednika DZ bo danes določil dnevni red izredne seje DZ, ki bo v ponedeljek. Na njej bodo poslanci med drugim obravnavali vladno poročilo o stanju in nabavah opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa. To je kritično do prejšnje vladein pohvalno do sedanje vlade Janeza Janše. Zato so v opoziciji do njega ostri.