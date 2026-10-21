Zaradi kritične ranljivosti zaprli več spletnih strani

Vladne agencije in podjetja po vsem svetu so začasno zaprla svoje spletne strani, potem ko sta bili razkriti dve kritični ranljivosti v programskem jeziku PHP, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski urad za informacijsko varnost priporoča čimprejšnjo posodobitev vseh prizadetih sistemov.

Kot so v sporočilu za javnost opozorili v uradu vlade za informacijsko varnost, sta obe kritični ranljivosti ocenjeni z oceno CVSS 9,2 od 10 in bi lahko omogočili oddaljeno izvajanje poljubne kode brez predhodne avtentikacije. Fundacija PHP (PHP Hypertext Preprocessor) je v torek že napovedala izdajo varnostnih popravkov.

Organizacije naj čim prej ukrepajo

Urad zato uporabnikom in organizacijam priporoča, naj čim prej identificirajo vse aplikacije, ki temeljijo na PHP, vključno z aplikacijami, ki so dostopne prek interneta. Prav tako naj se pripravijo na namestitev varnostnih popravkov takoj, ko bodo na voljo.

Če takojšnja namestitev popravkov ni mogoča, naj uporabniki in organizacije ocenijo tveganje in po potrebi začasno omejijo dostop do izpostavljenih aplikacij oz. jih izolirajo od javnih omrežij ali uvedejo druge ustrezne zaščitne ukrepe.

»Po objavi popravkov priporočamo čimprejšnjo posodobitev vseh prizadetih sistemov, preverjanje uspešnosti namestitve ter spremljanje uradnih varnostnih obvestil in morebitnih znakov poskusov izkoriščanja ranljivosti,« so zapisali.

Z odkritimi ranljivostmi so bili med drugim seznanjeni tudi v Akademski in raziskovalni mreži Slovenije (Arnes). Posledično obstaja možnost, da bodo nekatere storitve Arnesa začasno nedosegljive, so uporabnike obvestili prek svoje spletne strani.

Na odkriti ranljivosti je danes opozorila tudi ameriška Agencija za nacionalno varnost (NSA) in prav tako organizacije pozvala, naj takoj namestijo popravke ali pa ranljive sisteme izklopijo iz omrežja.

PHP je osnova priljubljenih platform za oblikovanje spletnih strani, zato te ranljivosti lahko vplivajo na širok spekter spletnih strani, od spletnih trgovin in novičarskih spletnih strani do vladnih storitev, poroča AFP.

Vse večje število varnostnih razkritij v programski opremi

O odkritih ranljivostih sta avgusta poročala varnostno podjetje Calif in razvijalec klepetalnega robota ChatGPT, OpenAI, ki sta ju odkrila istega dne. Podjetje Wiz, ki se ukvarja z varnostjo v oblaku in je v lasti Googla, je kasneje poročalo o dodatnih načinih izkoriščanja teh ranljivosti.

O ranljivostih so takrat zasebno obvestili razvijalce PHP, informacije pa so ostale zaupne, dokler ni bil pripravljen popravek.

V torek, dan pred načrtovano objavo popravka, so podrobnosti o ranljivostih ušle na splet, kar je povzročilo hiter umik nekaterih spletnih strani iz omrežja.

V Franciji so tako spletne strani lokalnih oblasti, vključno s spletno stranjo pariške policijske prefekture, od današnjega popoldneva nedostopne na zahtevo francoske nacionalne agencije za kibernetsko varnost, poroča AFP.

Na Nizozemskem so bile nacionalna storitev za digitalno identiteto DigiD, spletna stran predstavniškega doma in spletna stran nacionalnega centra za kibernetsko varnost preventivno umaknjena iz omrežja, poroča nizozemska javna radiotelevizija NOS.

Belgijsko zunanje ministrstvo je svoje spletne strani preventivno začasno umaknilo iz omrežja, je sporočilo prek omrežja X. Belgijski center za kibernetsko varnost sicer ni zabeležil nobenih napadov na belgijske spletne strani, še navaja AFP.