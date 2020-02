FOTO:Zaradi krize številne matere oddajo ali zapustijo svoje dojenčke

Eric Mejicano je v Venezueli z nalepkami Prepovedano odmetavanje dojenčkov! potrkal na vest ljudi in oblasti. FOTO: Eric Mejicano/ericmejicano.com

Pomanjkanje hrane in vsega drugega

Tudi stopnja podhranjenosti otrok je izjemno visoka. FOTO: Yuri Cortez/AFP

Ilegalne posvojitve in trgovina z otroki

Štiriintridesetletnega venezuelskega slikarja in kiparja Erica Mejicana je lani tako hudo pretresla najdba zavrženega dojenčka v smetnjaku v bližini njegovega stanovanja v Caracasu, da je moral reagirati. Kot umetnik se je odzval čustveno in poskusil vplivati tudi na čustva drugih tako, da je oblikoval nalepke z napisom Prepovedano odmetavanje dojenčkov!, ki jih je skupaj s svojimi somišljeniki polepil po smetnjakih v Caracasu in širše po Venezueli.S tem je javno opozoril na velik problem, s katerim se država srečuje zaradi hude krize in revščine, poroča BBC. Toda rešitev je v Venezueli, razklani med dvema nasprotujočima si predsednikoma , z naraščajočo revščino in množičnim izseljevanjem skoraj nemogoče pričakovati.Ker kar tretjina prebivalcev nima denarja, da bi lahko kupili dovolj hrane, in je stopnja podhranjenosti prebivalca čedalje višja, ker je zaradi pomanjkanja skoraj nedostopna tudi kontracepcija in ker so uradni postopki posvojitev zelo zapleteni in dolgotrajni, je po vsej Venezueli vse več takšnih primerov odvrženih dojenčkov ali takšnih, ki jih matere takoj po porodu pustijo pred vrati javnih ustanov.Uradnih statističnih podatkov sicer ni oziroma jih vlada ne da – tudi BBC ni dobil odgovora na ta vprašanja –, toda iz krogov nevladnih organizacij in socialnih ustanov prihaja podatek, da se je v letu 2018 število takšnih primerov v primerjavi z letom prej skoraj podvojilo, rast pa zaznavajo tudi v letu 2019. O absolutnih številkah pa podatkov ni.Tiste matere, ki nočejo poseči po tako skrajnih načinih, pred kakršnimi opozarja Eric Mejicano, a so vendarle prepričane, da ne bodo mogle prehraniti svojega otroka, so se prisiljene znajti vsaka po svoje. Zato je veliko ilegalnih posvojitev, v katerih iz golega sočutja in usmiljenja pogosto sodeluje celo medicinsko osebje v porodnišnicah, razcveta pa se tudi brezobzirna posvojitvena trgovina z otroki.In v deželi, kjer škatlica kontracepcijskih tabletk stane eno ali celo dve mesečni plači, če sploh imate srečo, da jo najdete na izpraznjenih policah lekarn, ni upanja na hitro izboljšanje stanja.