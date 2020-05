Zaradi migrantov izredne razmere v Šidu

Beograd - Predsednik Srbije in vrhovni komandant oboroženih sil Aleksandar Vučić je srbski vojski ukazal, da takoj vstopi v to srbsko mesto na zahodu te balkanske države.



Po poročanju spletnega portala Dnevni Avaz so izredne razmere iz varnostnih razlogov in zaščite imetja razglašene na celotnem območju občine Šid. Na tem območju so srbski varnostni organi v preteklih dneh evidentirali številne incidente, ki so jih domnevno povzročili migranti.



Po pisanju spletnega portala Srbija danes, bodo pripadniki vojaške policije varovali tri migrantske centre: Adaševci, Principovac in Postaja Šid. Zapisali so še, da v Šidu doslej ni bilo prijavljenih incidentov, ki bi jih povzročili migranti.